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Женская команда Барселоны с треском разбила соперниц из мадридского Реала в полуфинале Суперкубка
Каталонок ждет впереди матч за трофей
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 17 января, состоялся полуфинал Суперкубка Испании среди женщин. Каталонская "Барселона" сыграла с мадридским "Реалом", "сине-гранатовые" разбили "сливочных" со счетом 4:0.
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Начало разгрому на 12-й минуте положила Кальдентей. Через 3 минуты цифры на табло удвоила Паральюэло. Под занавес первой половины встречи Кальдентей оформила дубль с пенальти, а Паральюэло сделала то же самое уже в начале второго тайма, но с игры. На экваторе 45-минутки VAR отменил гол Гихарро.
Victòria i a la final! ????❤️ #ElClassic pic.twitter.com/Ue6jJPB9ui— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) January 17, 2024
Вчера, 16 января, девушки из "Леванте" стали первыми финалистками турнира. Они одолели оппоненток из мадридского "Атлетико" (1:3), для этого им понадобились два дополнительных тайма по 15 минут.
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