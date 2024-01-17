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Женская команда Барселоны с треском разбила соперниц из мадридского Реала в полуфинале Суперкубка

Испания

Каталонок ждет впереди матч за трофей

Женская команда Барселоны с треском разбила соперниц из мадридского Реала в полуфинале Суперкубка

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 17 января, состоялся полуфинал Суперкубка Испании среди женщин. Каталонская "Барселона" сыграла с мадридским "Реалом", "сине-гранатовые" разбили "сливочных" со счетом 4:0.

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Начало разгрому на 12-й минуте положила Кальдентей. Через 3 минуты цифры на табло удвоила Паральюэло. Под занавес первой половины встречи Кальдентей оформила дубль с пенальти, а Паральюэло сделала то же самое уже в начале второго тайма, но с игры. На экваторе 45-минутки VAR отменил гол Гихарро.

Вчера, 16 января, девушки из "Леванте" стали первыми финалистками турнира. Они одолели оппоненток из мадридского "Атлетико" (1:3), для этого им понадобились два дополнительных тайма по 15 минут.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
17.01.2024 в 22:13
Думаю, что пару игроков женской команды фк каталонский шлемазл можно попробовать в мужской. Хуже не будет
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
17.01.2024 в 22:13
Думаю, что пару игроков женской команды фк каталонский шлемазл можно попробовать в мужской. Хуже не будет
Ответить
0
0

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