Женская команда Барселоны с треском разбила соперниц из мадридского Реала в полуфинале Суперкубка

Сегодня, 17 января, состоялся полуфинал Суперкубка Испании среди женщин. Каталонская "Барселона" сыграла с мадридским "Реалом", "сине-гранатовые" разбили "сливочных" со счетом 4:0.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало разгрому на 12-й минуте положила Кальдентей. Через 3 минуты цифры на табло удвоила Паральюэло. Под занавес первой половины встречи Кальдентей оформила дубль с пенальти, а Паральюэло сделала то же самое уже в начале второго тайма, но с игры. На экваторе 45-минутки VAR отменил гол Гихарро.

Вчера, 16 января, девушки из "Леванте" стали первыми финалистками турнира. Они одолели оппоненток из мадридского "Атлетико" (1:3), для этого им понадобились два дополнительных тайма по 15 минут.