Атлетико продаст своего голкипера в команду с чемпионата Англии

Голкипер "Атлетико" Иво Грбич покидает команду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Его приобретет английский “Шеффилд Юнайтед” на полноценной основе. Сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро.

В то же время "матрасники" уже нашли замену хорвату. Мадридцы подпишут румынского вратаря “Рапида” Бухарест Горациу Молдована. Контракт между сторонами будет заключен до июня 2028 года.

Грбич находится в структуре "Атлетико" с лета 2020 года. Тогда "матрасники" заплатили "Локомотиву" Загреб 3,5 млн евро.

За весь свой период в составе мадридцев хорват провел 14 матчей. Он пропустил 14 голов, четыре раза сыграл "на ноль" и получил три желтых карточки.

В этом сезоне Грбич на поле не выходил.