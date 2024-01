Последний сезон Модрича за Реал Мадрид. Известные подробности

Лука Модрич покинет "Реал Мадрид" после завершения сезона.

Несмотря на пожелание 38-летнего хорвата остаться в "Реал Мадриде", этот сезон для него станет последним. Полузащитник не будет продлевать контракт со "сливочными". Куда перейдет хорват или совсем завершить карьеру - неизвестно.

???? Luka Modrić is expected to leave Real Madrid in June. @relevo pic.twitter.com/2qO4mYcpMv