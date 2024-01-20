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Последний сезон Модрича за Реал Мадрид. Известные подробности

Испания

Где он продолжит играть – неизвестно

Последний сезон Модрича за Реал Мадрид. Известные подробности

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лука Модрич покинет "Реал Мадрид" после завершения сезона.

Несмотря на пожелание 38-летнего хорвата остаться в "Реал Мадриде", этот сезон для него станет последним. Полузащитник не будет продлевать контракт со "сливочными". Куда перейдет хорват или совсем завершить карьеру - неизвестно.

Напомним, Лука Модрич выступает за "Реал Мадрид" с августа 2012 года. За это время он забил 38 голов и отдал 79 результативных передач в 537 матчах.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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