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Последний сезон Модрича за Реал Мадрид. Известные подробности
Где он продолжит играть – неизвестно
Getty Images / Global Images Ukraine
Лука Модрич покинет "Реал Мадрид" после завершения сезона.
Несмотря на пожелание 38-летнего хорвата остаться в "Реал Мадриде", этот сезон для него станет последним. Полузащитник не будет продлевать контракт со "сливочными". Куда перейдет хорват или совсем завершить карьеру - неизвестно.
???? Luka Modrić is expected to leave Real Madrid in June. @relevo pic.twitter.com/2qO4mYcpMv— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 19, 2024
Напомним, Лука Модрич выступает за "Реал Мадрид" с августа 2012 года. За это время он забил 38 голов и отдал 79 результативных передач в 537 матчах.
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