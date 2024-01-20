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Цыганков: Мы все удивились, когда Жирона начала побеждать
Украинский вингер рассказал о разнице в подготовках к матчам в Украине и Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер “Жироны” Виктор Цыганков пообщался с журналистом The Daily Mail о необычайном взлтеле команды в текущем сезон.
“Тренер “Жироны” очень эмоциональный. Мы играем в красивый футбол. Лидеры чемпионата Испании? Это восхитительно, этот сезону уже стал историческим для нас. Мы все удивились, когда начали побеждать, но потом подумали – а почему бы и нет? Постараемся достичь чего-то большего”.
По словам Цыганкова, он был удивлен многолетней традиции “Жироны” играть в настольный теннис перед матчами.
“Когда у меня был первый матч против “Валенсии”, они играли в пинг-понг за час матча. Я еще с украинских времен привык только сосредоточиваться перед матчами, а они шутили, смеялись. Я еще нигде не видел такой атмосферы, и думаю она играет важную часть в нашем успехе. Даже тренер играет! И наш китмен, который с Украины, он один из лучших. Я попробовал только один раз, и не больше не играл. Все они профессионалы, это нечто очень испанское”, – сказал Цыганков.
Свой следующий матч “Жирона” проведе 21 января с “Севильей”.
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