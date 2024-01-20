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Бетис - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Бетис" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Бетис - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

“Барселона” провалила вояж в Саудовскую Аравию за Суперкубком, но все еще надеется на успешное выступление в чемпионате, где отстает от “Реала” на 7 очков.

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Оступаться “Кулес” больше нельзя, и тем более интригующим выглядит матч на “Бенито Вильямарин”, ведь “Бетис” в этой Ла Лиге еще не проигрывал на своем поле. Даже с “Реалом” и “Жироной” он умудрился выстоять.

У “Барсы”, кажется, вернулся в норму Роберт Левандовский - он забил в обоих матчах Суперкубка. Но как быть с обороной, пропускающей в среднем больше гола за матч? И кем менять травмированных Канселу и Рафинью - главных дриблеров этого состава? Не пора ли выпустить новичка Витора Роке?

Вопросов много, а ответы мы узнаем в воскресенье, 21 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало встречи - в 19:30 по Киеву.

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