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Начо продлит контракт с Реалом, а Модрич уйдет - источник

Испания

Правильное решение клуба?

Начо продлит контракт с Реалом, а Модрич уйдет - источник

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Издание Relevo сообщает, что легенда "Реала" Лука Модрич пока не получил предложения продлить контракт с клубом, который истекает летом. Наверное, хорват покинет команду, с которой связал свои лучшие футбольные годы.

А вот с Начо Фернандесом будет подписано новое соглашение о сотрудничестве до лета 2025 года.

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Начо провел за "Реал" 341 матч. 34-летний защитник забил 16 голов и отдал 9 ассистов. 38-летний Модрич отметился 38-ю мячами и 83-мя ассистами в 512-и матчах за "королевский клуб".

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Лука Модрич Реал (Мадрид) Начо
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Источник:
relevo.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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