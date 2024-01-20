Начо продлит контракт с Реалом, а Модрич уйдет - источник

Издание Relevo сообщает, что легенда "Реала" Лука Модрич пока не получил предложения продлить контракт с клубом, который истекает летом. Наверное, хорват покинет команду, с которой связал свои лучшие футбольные годы.

А вот с Начо Фернандесом будет подписано новое соглашение о сотрудничестве до лета 2025 года.

Начо провел за "Реал" 341 матч. 34-летний защитник забил 16 голов и отдал 9 ассистов. 38-летний Модрич отметился 38-ю мячами и 83-мя ассистами в 512-и матчах за "королевский клуб".

