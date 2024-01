Примера. Бетис — Барселона 2:4. Хет-трик Феррана перечеркнул дубль Иско

"Барселона" стала первым клубом в этом сезоне, который победил "Бетис" на его поле.

Задел был сделан еще в первом тайме. Хозяева выглядели уничтоженными; кроме шанса Луиса Энрике и вспомнить нечего. Параллельно "Барса" наиграла на 2-3 гола. Ферран замкнул прострел Педри — это 0:1. Но были ведь еще удар Ямаля в штангу и отмененный гол Левандовского из-за миллиметрового офсайда.

Когда на 48-й минуте Ямаль после очередного прохода попал в штангу, и Ферран добил мяч в сетку, показалось, что это конец.

Впрочем, это было только начало, ведь у "Бетиса" были Фекир, Иско, Луис Энрике, а на воротах "Барсы" играл Иньяки Пенья, который даже свечку в своем вратарском умудрился превратить в голевой момент соперника — хорошо, что Кунде был на линии и подстраховал.

2 - Isco Alarcón has scored his first brace in LaLiga since October 2017 against Espanyol with Real Madrid, scoring against Barcelona for the first time in his career across all competitions (19 appearances). Stellar. pic.twitter.com/feMpkGD9gt