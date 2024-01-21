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Примера. Бетис — Барселона 2:4. Хет-трик Феррана перечеркнул дубль Иско

Испания

Каталонцы устроили голевые качели

Примера. Бетис — Барселона 2:4. Хет-трик Феррана перечеркнул дубль Иско

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" стала первым клубом в этом сезоне, который победил "Бетис" на его поле.

Задел был сделан еще в первом тайме. Хозяева выглядели уничтоженными; кроме шанса Луиса Энрике и вспомнить нечего. Параллельно "Барса" наиграла на 2-3 гола. Ферран замкнул прострел Педри — это 0:1. Но были ведь еще удар Ямаля в штангу и отмененный гол Левандовского из-за миллиметрового офсайда.

Когда на 48-й минуте Ямаль после очередного прохода попал в штангу, и Ферран добил мяч в сетку, показалось, что это конец.

Впрочем, это было только начало, ведь у "Бетиса" были Фекир, Иско, Луис Энрике, а на воротах "Барсы" играл Иньяки Пенья, который даже свечку в своем вратарском умудрился превратить в голевой момент соперника — хорошо, что Кунде был на линии и подстраховал.

"Бетис", однако, не расстроился, а наоборот поджал еще сильнее — и вскоре каталонцы задрожали. Пенья и Араухо столкнулись в воздухе — и Иско мощным ударом сделал счет 1:2.

Еще через три минуты экс-хавбека "Реала" обнимали повторно — теперь он откликнулся на заброс из глубины, и опять Пенья застыл в полупозиции.

У "Барсы" из матча в матч повторяется та же история — атака пытается набрать очки, но защита и вратарь ей всячески мешают. Ясно, что это не всегда заканчивается хорошо, но конкретно сегодня форварды все же победили. Результат сделал Жоау Феликс, которому дали пространство по центру.

Ну, и напоследок — третий гол Феррана после очередного изумительного паса Ямаля.

У "Барсы" есть характер и желание, это факт. В таблице команда идет третьей с 44 очками. Касательно "Бетиса", то у него 31 балл и 9-я строчка.

21-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" - 2:4

Голы: Иско, 56. 59 — Ферран Торрес, 21, 48, 90+2, Жоау Феликс, 90

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Песселья, Сократис, Абнер — Кардосо (Альтимира, 73), Рока — Луис Энрике, Иско, Диао (Фекир, 46) — Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 46)

"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кубарси (Жоау Феликс, 81), Бальде — де Йонг, Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 71) — Ямаль, Левандовский (Витор Роке, 63), Ферран Торрес

Предупреждения: Абнер, 72 — де Йонг, 58, Витор Роке, 90+5

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1 голосов
Комментарии
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Algrab (Костопiль)
21.01.2024 в 22:32
Випадковість, буває...
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Комментарии 25
Algrab (Костопiль)
21.01.2024 в 22:32
Випадковість, буває...
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1
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.01.2024 в 22:35
И часто у твоей мамки такие, как ты випадковість, рождались? Отвечай свинопас.
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1
1
Algrab (Костопiль)
21.01.2024 в 22:38
Розмовляєш сам з собою? Похвально, свинопасе...
 
1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.01.2024 в 22:30
Никитка, закрой дверь в шестой палате, пока другие психи не вышли. И дохтура свяжи и закрой.
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.01.2024 в 22:22
Вот это другое дело. Давненько не смотрел футбол и рад, что не пропустил эту игру. Молодцы сегодня. А вот Араухо разочаровывает. После того, как выбрали его одним из капитанов, его как подменили.
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1
1
lucky_guy
21.01.2024 в 22:17
З перемогою всіх фанів. Важко, тяжко, але перемогли. Суддівство в Іспанії це просто шок
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2
1
avatar
Bаrcelinius
21.01.2024 в 22:09
Хет-трмк Баррана Торрмоза? Випадковість, буває...
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0
1
Перевзутий
21.01.2024 в 22:49
Ну випадковість не випадковість, а победу принёс
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0
0
Перевзутий
21.01.2024 в 22:07
Ну и Торреса не буду тормозом называть пока что. Если он конечно крепко не накосячит)
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1
1
Перевзутий
21.01.2024 в 22:03
Всех кто за Барсу с победой! Есть желание и характер, значит ещё не всё потеряно. Радует, что забили много и победили с разницей в 2 мяча-это хорошо. Ну и Хет-трик Торреса - нифига себе, кто бы мог подумать. Ещё пободаемся! Ну а мадридские продажные судьи -отдельный разговор. Лишить вас всех лицензии и выкинуть на помойку. У мансаны сегодня ничего не вышло, Перес расстроился, так ему и надо.
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1
2
Перевзутий
21.01.2024 в 22:02
Ура
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.01.2024 в 22:25
Ура
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.01.2024 в 22:26
Ура
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1
1
Dr. House (Поділля)
21.01.2024 в 22:01
Все добре, політ нормальний. Відрив в 7 очок із особистою перемогою на полі барсолайна це суттєво. І ще, чомусь після перемоги над Лас Пальмосом із пенпльтв в доданий чамґс барсоалєні не шлємазлили, а співали оди арбітрам. А сьогодні чомусь не так. Барсоалєні, @бало?
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Dr. House (Поділля)
21.01.2024 в 21:51
Ну слава Богу, тепер вже точно Хаві не звільнять !!!
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Перевзутий
21.01.2024 в 21:55
Рано радуешься. Все ещё впереди.
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Dr. House (Поділля)
21.01.2024 в 22:02
В тебе вже все ззаду. Барсел@х, перевзувайся
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.01.2024 в 21:49
Флорентино путин в печали. Не смогла его верная подстилка - мансана отобрать у великой Барселоны победу. Хоть и очень старалась и была близка к этому. При счете 0-2 была накладка на педри, естественно, это фол. Но подстилка видела, что у Бетиса была перспективная атака, которая могла превратиться в гол. И многолетний опыт судейства на заказ не подвел этого подонка. Бетис таки забил в той атаке. И снова, судьба просто хохочет над маргариновыми шлемазлами. Судьба не растягивает во времени одинаковые по сути эпизоды на долгое время, чтоб можно было забыть подробности матча, но помнить счет матча. Судьба просто смеётся и хлещет по морде этих вонючек... Два часа тому назад, симуляция белингема отменила справедливый третий гол Альмерии. Якобы, отмашка и фол... Но прямая нога в ногу педри - это не фол... Вобщем, просто напомню маргариновым шлемазлам из псих больницы... Когда вы, придурки, изучаете турнирную таблицу испанской лиги, вы уверенно добавляете великой Барселоне + 7 пунктов, которые отобрали арбитры у великой Барселоны и отнимаете у позорного реала теже 7 путнктов (три пункта арбитр добавил реалу сегодня, до этого дня было 4). Радует, что сегодня маргариновые шлемазлы долго не будут спать из-за позора маргаринового стада
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Dr. House (Поділля)
21.01.2024 в 21:53
Ого як пукан Алєню розірвало перемогою барсолайна, яка тепер вже велика рідкість
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Algrab (Костопiль)
21.01.2024 в 22:40
Гарний та ручний Шизоолень....
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Spokoyno (Київ)
21.01.2024 в 21:42
А все—ж-таки Пе..с його знає чому, утім Ла Ліга перетворюється у ВТОРЕНСТВО! КаКлу смугастеньки вже начепили чемпіонський жбан на голову! По грі… Хоч і виграли КЛАСОМ гра Барселони стандартам Гранда відповідала лише окремими шматками Торрес рятівник Х, бо з декільком метрів двічі влучив у ворота правда третій клас. Фелікс трошки відпрацював оренду. Утім це скільки раз гості влучили у площину воріт та двічі у каркас. Знав що Барса як завжди принаймні двічі заб'є та невідомо скільки пропустить, але перемогу у два м'ячі не очікував. З перемогою нормальних вболівальників та на х... збоченим...
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Spokoyno (Київ)
21.01.2024 в 22:02
Левандовським знову НУЛЬ ударів навіть в бік ворот суперника Може хоч матч Роберта на лаві притримати?
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Zidane5 (Одесса)
21.01.2024 в 21:39
Иско красавчик . Хорошо заканчивает карьеру
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Сampeón
21.01.2024 в 21:37
діло йшло до нічєйки, але хфелікс все іспортив. прикро. пута відскочила. і стосовно арбітражу: нажаль нема статистики по непризначеним фолам та зірваним атакам без жовтих карток, підозрюю, що пyта була б на першому місці
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.01.2024 в 22:37
Свинособака, поплачь путину в плечо, мерзость
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