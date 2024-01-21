Примера. Бетис — Барселона 2:4. Хет-трик Феррана перечеркнул дубль Иско

"Барселона" стала первым клубом в этом сезоне, который победил "Бетис" на его поле.

Задел был сделан еще в первом тайме. Хозяева выглядели уничтоженными; кроме шанса Луиса Энрике и вспомнить нечего. Параллельно "Барса" наиграла на 2-3 гола. Ферран замкнул прострел Педри — это 0:1. Но были ведь еще удар Ямаля в штангу и отмененный гол Левандовского из-за миллиметрового офсайда.

Когда на 48-й минуте Ямаль после очередного прохода попал в штангу, и Ферран добил мяч в сетку, показалось, что это конец.

Впрочем, это было только начало, ведь у "Бетиса" были Фекир, Иско, Луис Энрике, а на воротах "Барсы" играл Иньяки Пенья, который даже свечку в своем вратарском умудрился превратить в голевой момент соперника — хорошо, что Кунде был на линии и подстраховал.

2 - Isco Alarcón has scored his first brace in LaLiga since October 2017 against Espanyol with Real Madrid, scoring against Barcelona for the first time in his career across all competitions (19 appearances). Stellar. pic.twitter.com/feMpkGD9gt — OptaJose (@OptaJose) January 21, 2024

"Бетис", однако, не расстроился, а наоборот поджал еще сильнее — и вскоре каталонцы задрожали. Пенья и Араухо столкнулись в воздухе — и Иско мощным ударом сделал счет 1:2.

Еще через три минуты экс-хавбека "Реала" обнимали повторно — теперь он откликнулся на заброс из глубины, и опять Пенья застыл в полупозиции.

У "Барсы" из матча в матч повторяется та же история — атака пытается набрать очки, но защита и вратарь ей всячески мешают. Ясно, что это не всегда заканчивается хорошо, но конкретно сегодня форварды все же победили. Результат сделал Жоау Феликс, которому дали пространство по центру.

Ну, и напоследок — третий гол Феррана после очередного изумительного паса Ямаля.

????????| GOAL: FERRAN TORRES GETS A HATTRICK!



Real Betis 2-4 Barcelona pic.twitter.com/OBXPkgEW2j — CentreGoals. (@centregoals) January 21, 2024

У "Барсы" есть характер и желание, это факт. В таблице команда идет третьей с 44 очками. Касательно "Бетиса", то у него 31 балл и 9-я строчка.

21-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" - 2:4

Голы: Иско, 56. 59 — Ферран Торрес, 21, 48, 90+2, Жоау Феликс, 90

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Песселья, Сократис, Абнер — Кардосо (Альтимира, 73), Рока — Луис Энрике, Иско, Диао (Фекир, 46) — Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 46)

"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кубарси (Жоау Феликс, 81), Бальде — де Йонг, Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 71) — Ямаль, Левандовский (Витор Роке, 63), Ферран Торрес

Предупреждения: Абнер, 72 — де Йонг, 58, Витор Роке, 90+5