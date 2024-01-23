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В интернет попала запись переговоров судей во время просмотра эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо
В CTA проведут расследование из-за утечки информации
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В сеть попала запись переговоров судей матча "Реал" - "Альмерия".
Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Сегодня в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров между главным арбитром этой игры Франсиско Эрнандесом Маэсо и видеоассистентом Алехандро Эрнандесом Эрнандесом Эрнандесом.
Разговор касался эпизода на 86-й минуте игры, когда вингер "Реала" Винисиус Жуниор локтем ударил защитника "Альмерии" Алехандро Посо в лицо. Партнеры Посо требовали удалить бразильца. Винисиус не получил карточки в этом эпизоде.
Эрнандес Эрнандес: "Возможный фол в атаке, я хочу посмотреть его, отмотайте немного дальше назад".
Эрнандес Маэсо: "На мой взгляд, ничего серьезного, борьба двух игроков и попадание по лицу".
Эрнандес Эрнандес: "Да, когда он собирается уйти, [он задевает] рукой, когда машет, задевает ею, пытается уйти и попадает в лицо, ок? Давайте продолжать".
В Техническом комитете судей (CTA) проведут расследование по факту утечки этих переговоров - согласно регламенту, обнародованными могут быть только переговоры в случаях, когда главного арбитра позвали к монитору.
В комитете будут пытаться выяснить, кто "слил" запись переговоров, которые не должны были стать достоянием общественности.
El árbitro Hernández Hernández vio desde el Var ésta agresión de Vinicius a Pozo y no se atrevió a sancionar nada, lo tienen bien atado todo, liga adulterada. #FlorentinoLeague #RoboAlAlmeria #RealMadridAlmeria #AgresionDeVinicius pic.twitter.com/clnthcUVmb— Sextete Culé (@exolunas) January 22, 2024
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