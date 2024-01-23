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В интернет попала запись переговоров судей во время просмотра эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо

Испания

В CTA проведут расследование из-за утечки информации

В интернет попала запись переговоров судей во время просмотра эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сеть попала запись переговоров судей матча "Реал" - "Альмерия".

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Сегодня в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров между главным арбитром этой игры Франсиско Эрнандесом Маэсо и видеоассистентом Алехандро Эрнандесом Эрнандесом Эрнандесом.

Разговор касался эпизода на 86-й минуте игры, когда вингер "Реала" Винисиус Жуниор локтем ударил защитника "Альмерии" Алехандро Посо в лицо. Партнеры Посо требовали удалить бразильца. Винисиус не получил карточки в этом эпизоде.

Эрнандес Эрнандес: "Возможный фол в атаке, я хочу посмотреть его, отмотайте немного дальше назад".

Эрнандес Маэсо: "На мой взгляд, ничего серьезного, борьба двух игроков и попадание по лицу".

Эрнандес Эрнандес: "Да, когда он собирается уйти, [он задевает] рукой, когда машет, задевает ею, пытается уйти и попадает в лицо, ок? Давайте продолжать".

В Техническом комитете судей (CTA) проведут расследование по факту утечки этих переговоров - согласно регламенту, обнародованными могут быть только переговоры в случаях, когда главного арбитра позвали к монитору.

В комитете будут пытаться выяснить, кто "слил" запись переговоров, которые не должны были стать достоянием общественности.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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PiterCantrope (Франківськ)
23.01.2024 в 12:02
Тобто розслідувати будуть не чому йому не дали червону картку, а хто розповсюдив записи))
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Комментарии 2
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PiterCantrope (Франківськ)
23.01.2024 в 12:02
Тобто розслідувати будуть не чому йому не дали червону картку, а хто розповсюдив записи))
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0
0
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 11:59
Дуриан Кива!!!Ану давай, паразитируй - рассказывай, как Флорентино Перес купил судей!!!Вот только Барселона - единственный клуб Испании, на который заведено уголовное дело о подкупе вице-президента судейского корпуса с целью иметь влияние на арбитров!!!
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