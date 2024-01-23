В интернет попала запись переговоров судей во время просмотра эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо

В сеть попала запись переговоров судей матча "Реал" - "Альмерия".

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Сегодня в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров между главным арбитром этой игры Франсиско Эрнандесом Маэсо и видеоассистентом Алехандро Эрнандесом Эрнандесом Эрнандесом.

Разговор касался эпизода на 86-й минуте игры, когда вингер "Реала" Винисиус Жуниор локтем ударил защитника "Альмерии" Алехандро Посо в лицо. Партнеры Посо требовали удалить бразильца. Винисиус не получил карточки в этом эпизоде.

Эрнандес Эрнандес: "Возможный фол в атаке, я хочу посмотреть его, отмотайте немного дальше назад". Эрнандес Маэсо: "На мой взгляд, ничего серьезного, борьба двух игроков и попадание по лицу". Эрнандес Эрнандес: "Да, когда он собирается уйти, [он задевает] рукой, когда машет, задевает ею, пытается уйти и попадает в лицо, ок? Давайте продолжать".

В Техническом комитете судей (CTA) проведут расследование по факту утечки этих переговоров - согласно регламенту, обнародованными могут быть только переговоры в случаях, когда главного арбитра позвали к монитору.

В комитете будут пытаться выяснить, кто "слил" запись переговоров, которые не должны были стать достоянием общественности.