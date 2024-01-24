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Очередной защитник Барселоны получил травму, парень сломался в матче с Атлетиком

Испания
Обновлено

Защитник покинул поле на 21-й минуте

Очередной защитник Барселоны получил травму, парень сломался в матче с Атлетиком

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Сегодня, 24 января, "Атлетик Бильбао" играет против "Барселоны" в рамках четвертьфинала Кубка Испании.

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В первом тайме на 21' минуте Алехандро Бальде был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Вместо него вышел 17-летний Эктор Форт.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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