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Атлетик 29 раз пробил по воротам Барсы. Это худший результат каталонцев с сезона-2013/14

Испания

В 1/4 финала турнира каталонцы проиграли со счетом 2:4 и выбыли из турнира

Атлетик 29 раз пробил по воротам Барсы. Это худший результат каталонцев с сезона-2013/14

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

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"Атлетик" нанес "Барселоне" почти 30 ударов в матче Кубка Испании.

В 1/4 финала турнира каталонцы проиграли со счетом 2:4 и выбыли из турнира.

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"Атлетик" нанес 29 ударов за матч (7 в створ), "Барселона" - 7 (4 в створ). При этом "блауграна" владела мячом 61% времени игры, которая длилась 120 минут с учетом экстра-таймов.

29 допущенных ударов - худший результат "Барселоны" за один матч во всех турнирах как минимум с сезона-2013/14.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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