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Атлетик 29 раз пробил по воротам Барсы. Это худший результат каталонцев с сезона-2013/14
В 1/4 финала турнира каталонцы проиграли со счетом 2:4 и выбыли из турнира
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Атлетик" нанес "Барселоне" почти 30 ударов в матче Кубка Испании.
В 1/4 финала турнира каталонцы проиграли со счетом 2:4 и выбыли из турнира.
"Атлетик" нанес 29 ударов за матч (7 в створ), "Барселона" - 7 (4 в створ). При этом "блауграна" владела мячом 61% времени игры, которая длилась 120 минут с учетом экстра-таймов.
29 допущенных ударов - худший результат "Барселоны" за один матч во всех турнирах как минимум с сезона-2013/14.
29 - Barcelona conceded 29 shots in 120 minutes of play against Athletic, their most in a single game in all competitions since at least the 2013/14 season. Exhausted. pic.twitter.com/XN1wj6qQUj— OptaJose (@OptaJose) January 24, 2024
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