Стала известны сроки возвращения Тер Штегена на поле

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, когда вернется на поле.

"Думаю, я буду готов через две недели. Я чувствую себя хорошо и тренируюсь все больше и больше, - цитирует Тер Штегена AS.

Согласно этой информации, футболист сможет сыграть в матче 24-го тура Ла Лиги против "Гранады", который состоится 11 февраля.

Напомним, что в декабре немецкий вратарь был прооперирован из-за проблем с поясницей.