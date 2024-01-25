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Стала известны сроки возвращения Тер Штегена на поле
Ситуация прояснилась
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, когда вернется на поле.
"Думаю, я буду готов через две недели. Я чувствую себя хорошо и тренируюсь все больше и больше, - цитирует Тер Штегена AS.
Согласно этой информации, футболист сможет сыграть в матче 24-го тура Ла Лиги против "Гранады", который состоится 11 февраля.
Напомним, что в декабре немецкий вратарь был прооперирован из-за проблем с поясницей.
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Источник:AS
Опубликовал: Александр Бураков
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