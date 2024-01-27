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Минимум работы, но пропущенный гол. Обнародованы оценки Лунина за матч против Лас-Пальмаса

Испания

Скромно

Минимум работы, но пропущенный гол. Обнародованы оценки Лунина за матч против Лас-Пальмаса

Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba

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"Реал" в своем привычном стиле победил "Лас-Пальмас". Мадридцы пропустили первыми, а затем забили нужные им 2 гола и победили. Все важнейшие события произошли во втором тайме.

Голкипер Андрей Лунин провел полный матч за "Реал". В этой игре он однажды пропустил, однажды отразил удар, совершил 40 прикосновений к мячу, отдал 33 паса (только 2 неточных), выполнил 3 удачных лонгбола из 4-х и выиграл одну верховую дуэль. В общем, статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца в 6,5 и 6,9 баллов соответственно.

Андрей Лунин имеет в активе 14 матчей за "сливочных" в текущем сезоне. Это его самый высокий показатель за один сезон во время выступлений за "Реал".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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