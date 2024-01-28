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Хави: Моя семья очень страдала во время моего периода тренерства в Барселоне
Хочет побыть с ней
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал свое решение уйти с поста главного тренера команды.
“Такое случалось с каждым тренером “Барселоны” через некоторое время. В конце концов вы уходите из команды, потому что продолжать не стоит.
Я немного отдохну после этого сезона. Моя семья очень страдала со мной в этот период. Я хочу быть с ними", - сказал Хави.
Также испанец прокомментировал свое продление контракта, о котором стало известно несколько месяцев назад:
“Дело не в контракте. Это никогда не будет проблемой, я чувствую, когда нужно что-то сделать.
Никто не может возражать, что я человек клуба. Я решил поставить клуб перед своими собственными интересами. Я отдал для клуба все”, – добавил Хави.
Напомним, что в сентябре испанский специалист продлил контракт с "блаугранной" до лета 2025 года. Предыдущее соглашение вступило было действительно до конца текущего сезона.
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