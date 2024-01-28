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Хави: Моя семья очень страдала во время моего периода тренерства в Барселоне

Испания

Хочет побыть с ней

Хави: Моя семья очень страдала во время моего периода тренерства в Барселоне

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал свое решение уйти с поста главного тренера команды.

“Такое случалось с каждым тренером “Барселоны” через некоторое время. В конце концов вы уходите из команды, потому что продолжать не стоит.

Я немного отдохну после этого сезона. Моя семья очень страдала со мной в этот период. Я хочу быть с ними", - сказал Хави.

Также испанец прокомментировал свое продление контракта, о котором стало известно несколько месяцев назад:

“Дело не в контракте. Это никогда не будет проблемой, я чувствую, когда нужно что-то сделать.

Никто не может возражать, что я человек клуба. Я решил поставить клуб перед своими собственными интересами. Я отдал для клуба все”, – добавил Хави.

Напомним, что в сентябре испанский специалист продлил контракт с "блаугранной" до лета 2025 года. Предыдущее соглашение вступило было действительно до конца текущего сезона.

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Барселона Хави
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Bаrcelinius
28.01.2024 в 10:53
Посмотрим, посмотрим Хави, какой ты не пиз@абол, посмотрим. Вот только семьёй прикрываться не надо.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
28.01.2024 в 10:53
Посмотрим, посмотрим Хави, какой ты не пиз@абол, посмотрим. Вот только семьёй прикрываться не надо.
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0
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Morphyk7 (Черновцы)
28.01.2024 в 10:49
С голода умирали, наверно
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