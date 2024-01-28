Хави: Моя семья очень страдала во время моего периода тренерства в Барселоне

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал свое решение уйти с поста главного тренера команды.

“Такое случалось с каждым тренером “Барселоны” через некоторое время. В конце концов вы уходите из команды, потому что продолжать не стоит.

Я немного отдохну после этого сезона. Моя семья очень страдала со мной в этот период. Я хочу быть с ними", - сказал Хави.