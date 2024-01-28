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Капитан Барселоны не продлит контракт и уйдет 30 июня

Испания

Конец эпохи

Капитан Барселоны не продлит контракт и уйдет 30 июня

Фото: BarcelonaFC / Автор: неизвестен

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"Барселона" не намеренная продлевать контракт с Серхи Роберто. Об этом сообщает AS.

Как говорится в источнике, 31-летный испанец был готов продлить контракт и даже согласился получать самую низку зарплату в команде, но с объявлением Хави об уходе с "Барселоны" в конце этого сезона, клуб не намерен продлевать контракт с Роберто.

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Напомним, Серхи Роберто - воспитанник "Барселоны". За все время в клубе испанец провел близко 363 матчей.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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