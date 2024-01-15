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Серхи Роберто прокомментировал поражение от Реала: Мы облажались

Испания

Капитан Барселоны высказался о поражении в финале Суперкубка

Серхи Роберто прокомментировал поражение от Реала: Мы облажались

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Барселоны" Серхи Роберто высказался о поражении в финале Суперкубка Испании от мадридского "Реала" (1:4).

"Это был финал против вечного соперника, мы хотели победить. Два гола за 10 минут нанесли нам большой урон. При счете 1:2 мы оставались в игре, но после пенальти и гола во втором тайме шансов не было. Мы облажались.

Надеюсь, это не повлияет на нас. Мы злые, но в четверг еще один турнир. Мы должны учиться на своих ошибках и на этих поражениях, но остались другие турниры. Я доверяю этой команде, и мы должны продолжать", - приводит слова Роберто Movistar.

После 19 туров "Барселона" занимает третье место в Ла Лиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате "Жирона" (49 очков).

Следующий матч "Барселона" проведет с "Бетисом". Встреча состоится 21 января.

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Барселона Серхи Роберто
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Источник:
movistar
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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