Серхи Роберто прокомментировал поражение от Реала: Мы облажались

Капитан "Барселоны" Серхи Роберто высказался о поражении в финале Суперкубка Испании от мадридского "Реала" (1:4).

"Это был финал против вечного соперника, мы хотели победить. Два гола за 10 минут нанесли нам большой урон. При счете 1:2 мы оставались в игре, но после пенальти и гола во втором тайме шансов не было. Мы облажались.

Надеюсь, это не повлияет на нас. Мы злые, но в четверг еще один турнир. Мы должны учиться на своих ошибках и на этих поражениях, но остались другие турниры. Я доверяю этой команде, и мы должны продолжать", - приводит слова Роберто Movistar.