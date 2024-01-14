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Суперкубок Испании. Реал Мадрид - Барселона 4:1. Каталонцев даже не заметили

Испания

Одностороннее Эль Класико

Суперкубок Испании. Реал Мадрид - Барселона 4:1. Каталонцев даже не заметили

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" легко выиграл 13-й в истории Суперкубок Испании, разгромив извечного врага - "Барселону".

Исход встречи был ясен уже к 10-й минуте - за это время Винисиус успел дважды сбегать в контратаки и оформить дубль.

Это должно было максимально расстроить Хави, ведь он выпустил четырех полузащитников в старте с очевидной целью замедлить игру; не дать Мадриду разбегаться. И что получили? Проходной двор.

В сложившейся ситуации у каталонцев не было выбора - они побежали вперед и, надо сказать, местами были хороши, но реализация подвела их под монастырь. Лунин красиво отбил удары Левандовского и Феррана; также Торрес один раз попал в перекладину, а Педри с линии штрафной промазал.

По итогу забить удалось только Роберту пушечным ударом с линии штрафной, но что толку, если Араухо тут же завалил возле своих ворот Винисиуса, и тот с пенальти оформил хет-трик?

Могла ли "Барса" вернуться в такую игру во втором тайме? Только в теории. На практике "Реал" был эффективнее. Пока каталонцы тужились - мадридцы забивали.

Родриго довел счет до разгромного в быстрой атаке, воспользовавшись отскоком от защитника.

В это же время Жоау Феликс даже с пары метров не сумел пробить Лунина, который, кажется, сегодня добил последние перспективы Кепы в Мадриде. Классный матч украинца.

Ну, и вишенка на торте - удаление Араухо. Уругваец понимал, как плох, и на нервах врезал Винисиусу по ноге, что стало квинтэссенцией всей игры "Барсы" сегодня. Она очень старалась, но этого мало, когда напротив команда, которая не только старается, но и показывает класс.

Тем временем "Реал" в Саудовской Аравии поиграл мышцами. После матчей с "Атлетико" и "Барсой" уже и слепому ясно, что этот Мадрид будет претендовать на победу в ЛЧ.

Финал Суперкубка Испании. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 4:1

Голы: Винисиус, 7, 10, 39 (с пенальти), Родриго, 64 - Левандовский, 32

"Реал": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди - Вальверде (Себальос, 86), Чуамени, Кроос (Модрич, 81) - Беллингем (Хоселу, 86) - Родриго (Браим Диас, 77), Винисиус (Камавинга, 82)

"Барселона": Пенья - Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде - Гюндоган, де Йонг - Ферран Торрес (Феликс, 61), Педри (Ямаль, 61), Серхи Роберто (Фермин Лопес, 60) - Левандовский

Предупреждения: Беллингем, 43, Рюдигер, 63 - Араухо, 37, Серхи Роберто, 40

Удаление: Араухо, 71

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1 голосов
Комментарии
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Барселиниyc
15.01.2024 в 00:11
Алекс, я надел мамины кружевные труселя и жду тебя в скайп знп
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Комментарии 78
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Барселиниyc
15.01.2024 в 00:11
Алекс, я надел мамины кружевные труселя и жду тебя в скайп знп
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1
0
dynamo kіev #1 (Charlotte )
15.01.2024 в 00:16
ммм
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0
0
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Барселиниyc
15.01.2024 в 00:19
Пох на Барсу! Возьми меня прямо здесь
 
0
0
metall5291 (Kharkiv)
14.01.2024 в 23:43
Вообще то матч, как таковой, закончился к 10-й минуте. Вини знатно поиздевался над защитой барсы, моменты просто для учебников. Но зрители заплатили деньги за 90 минут, вот и пришлось доигрывать.
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1
1
oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 23:46
И нахрена нужен тот Мбаппе с его семейной кодлой?
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
14.01.2024 в 23:49
Я уже год об этом говорю, нахрена этот капризуля со своими заморочками. Один такой может развалить всю команду.
 
1
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Romantíco777 (Alicante)
14.01.2024 в 23:43
Всех мадридистов с победой!!!Запасаемся попкорном, и ждем просвещения от Дариана Кивы, что Перес все купил)))
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2
1
metall5291 (Kharkiv)
14.01.2024 в 23:45
Вообще ему лучше попробовать комментировать лапту, городки и шашки.
Ответить
5
0
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Spokoyno (Київ)
14.01.2024 в 23:42
Ще раз передивився "пенальті" Араухо намагався втримати Віні, що ПАДАВ!!! Так руками помацав - формально фол був Утім пригадайте, як Рюдігер у попередньому Ель Класико завалював Араухо! Там більш відверте порушення! Проте судді навіть на великому екрані його не побажали побачити! В нормальній компанії пинати недужого "западло", проте для КаКлів це нормально!
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0
4
metall5291 (Kharkiv)
14.01.2024 в 23:46
Нехай буде так, якщо вам легше.
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1
1
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Spokoyno (Київ)
14.01.2024 в 23:58
Дійсно вам цього не зрозуміти... Хоча коли судді так лояльно відносилися до Динамо, а тепер до Шахтаря всі верещать ГАНЬБА та ЖАХ! До речі я чудово розумію, що Барса програла сама... Маючи проти Біллінгема та Вінісіуса - Левандовського та Торреса зрозуміло чому. Проте треба мати хоч трошки поваги до Правил футболу!
 
0
2
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Cаmpeón
15.01.2024 в 00:06
та що сперечатися згідно з правилами футболу барси не мало б бути в фіналі. арбітри дуже допомогли в матчі з отсасуною
 
1
0
La Scala (Milano)
14.01.2024 в 23:47
Нє, ну ти дійсно ненормальний
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3
0
metall5291 (Kharkiv)
14.01.2024 в 23:52
Ненормальні теж потребують спілкування та доброго слова. Нехай пише. У нас сьогодні добрий настрій і ми не злі.
 
1
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Spokoyno (Київ)
15.01.2024 в 00:00
А це у дітЛОХІВ так прийнято всіх незнайомців "ненормальними" називати Ну тоді ви обидва ненор...
 
0
1
Algrab (Костопiль)
15.01.2024 в 00:12
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0
0
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:39
Редакция, харэ ху.йнёй заниматься, вы же сами себя позорите. Дебилы блъ..
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0
5
oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 23:39
Обтекай причмокивая
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2
1
oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 23:35
РМ сегодня славно погонял стадо каталонских шлемазлов. Прессинг Реала в конце игры и перепуганные каталонские рожи конечно доставили:)) Карло решил пожалеть Хави и убрал с поля половину основы.
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4
1
metall5291 (Kharkiv)
14.01.2024 в 23:40
Это, чтобы зрители не плевались, особенно нейтральные.
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2
0
oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 23:41
Да арабам пофиг. Скажут хлопать, будут хлопать. Им тот футбол до одного места
 
1
0
dynamо kiev #1 (Charlotte )
14.01.2024 в 23:28
Вообщем Барселона и ее болелы - полный отстой. Это я вам как болельщик Жироны заявляю
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0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.01.2024 в 23:29
Дурачок, это уже никому кроме тебя не интересно.
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1
1
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Барселиниyc
14.01.2024 в 23:31
Алекс, не обращай внимание. Давай лучше сосаться в десны
 
0
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:39
п н х клон
 
0
2
oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 23:45
Соситесь и размножайтесь
 
2
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.01.2024 в 23:25
Болельщиков Мадрида с победой ! Они сильнее и результат справедлив. Состав Барсы не слабее, но тренерский состав неопытный и такое жалкое зрелище ждёт их болельщиков и в дальнейшем. А клуб еще на улучшенных условиях контракт с Хави продлили. Это чтобы при увольнение больше денег ему заплатить. Молодцы, всё как всегда по-барселонски. Скорее всего Реал и ЛаЛигу выиграет и никто им не помешает, только если сами не намудрят, но Перес и Анчелотти этого не допустят.У этих дядек голова не только для того, чтобы в нее кушать.
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1
1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.01.2024 в 23:27
Погоджуюсь!
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La Scala (Milano)
14.01.2024 в 23:28
На рахунок того, що склад в Барси не слабкіше реалівського, то ти загнув. Слабкіше і набагато. А ось все інше вірно
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0
0
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Cаmpeón
14.01.2024 в 23:57
Сподіваюсь ти писав цей свій висер рвучи на собі волосся вітає воно та і як ти посмів порівнювати футболістів Реала з вашими нікчемами
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2
2
Zonder (Днепр)
14.01.2024 в 23:22
Тупо вынос...
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1
0
vlotko (Броди)
14.01.2024 в 23:18
Більшого чекав від Барселони. Цікаво, чому суддя добавив після першого і другого таймів по 8 хв. , фактично вийшло більше десяти? Затримок як таких не було.
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
14.01.2024 в 23:19
До першого тайму додав 4, а до другого взагалі нічого
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3
0
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:17
Калан, ты где, свидетель Великого Хави?
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0
3
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:16
Уверен, с Месси в составе Барса бы ещё хуже сыграла. Да Хави? Ган@он блъ..
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0
4
La Scala (Milano)
14.01.2024 в 23:13
Гарно Віні познущався із інвалідів. І Лунін молодець! Його перший сейв при 0:0 задав тон для перемоги! А де цей монРЕАЛівський клоун? Не може розв'язатися чи що?
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5
0
metall5291 (Kharkiv)
14.01.2024 в 23:11
Если коротко: Тузико-тряпочный вариант. Кто был Тузик, а кто тряпка (ладно, не тряпка, а тряпичный барсук) все увидели. Не 8-2 (а жаль) а такой себе эконом-вариант в виде 4-1. Кто собирался смотреть финал - тот ошибся, ибо увидел тренировочный матч Реала. Зачем Реалу помогал Араухо ? Этого не пойму, и без него справлялись. Что делать Хави ? Лучший вариант зарегистрироваться у саудитов на бирже труда. Но, думаю, этот рисковый парень полетит со всеми в Каталонию. Эпичный провал чемпиона (кто ещё помнит) Испании. Закономерный, как ночь после захода солнца. Ибо уже год, как видно - игры нет и не предвидится.
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7
1
oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 23:36
Рожа Лапорты в конце игры прямо очаровала:))
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1
0
metall5291 (Kharkiv)
14.01.2024 в 23:36
Я тоже заметил.
 
1
1
oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 23:08
Где этот дурачок, который барселиниус?
Ответить
4
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ГенриВол (Волочиськ)
14.01.2024 в 23:08
Хотіли всі у фіналі суперкубка бачити Реал і Барселону. Побачили. Хаві до Анчелоті ще далеко. І команди по силі далекі.
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2
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:08
Думаю позора с Наполи руководству Барсы не стоит ждать и Хави надо взашей гнать. Ах, ну да... они ж доверяют. А тем временем об Барсу ноги вытирают...
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0
2
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:09
.
Ответить
0
2
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Барселиниyc
14.01.2024 в 23:07
Хави, ты не только Барсу подвел, но и менятеперь Алекс не скоро зайдет, не поддержит друга. На утро не будет за что опохмелится. Пенсия у мамы маленькая. Придется опять на трассу Днепровскую выходить, дальнобоев обслуживать
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2
1
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:10
Свинчук-пи@арчук, не смеши людей.
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0
4
ANESTEZIO (Вінниця )
14.01.2024 в 23:07
Алєнь, виходь, повесели нас байками!!!
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6
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Algrab (Костопiль)
15.01.2024 в 00:20
зараз знову простирадло накатає про " Руку Переса" в своїх обісцяних штанях...
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:04
Самая проблемная позиция в Барсе это позиция тренера. В первую очередь, как от печки, от неё надо плясать.
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mr.Smith
14.01.2024 в 23:02
Распяли мальчіков в трусиках.
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1
Dr. House (Поділля)
14.01.2024 в 23:01
Лунін- топ!!!
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:01
Только больной на голову тренер, имея проблемы в защите, будет играть с ТАКИМ Реалом так высоко. Но длб Хави играет...
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2024 в 23:04
мож, лупик конторит втихаря?)))
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0
1
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Spokoyno (Київ)
14.01.2024 в 23:06
Автобус йому б не простили... Та і наскільки би це допомогло. Бо нападники зіграли не краще.
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0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2024 в 23:08
автобус бы не простили? )))) а так получил маршрутку 41-го маршрута))))
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0
1
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Spokoyno (Київ)
14.01.2024 в 23:16
НІТ Все одно програли... ну може не з таким рахунком Але поразка то провина тренера, а що з таким складом він міг ДІЙСНО зробити
sticker
 
0
5
Dr. House (Поділля)
14.01.2024 в 22:59
Все таки зря Хаві переміг за допомогою суддів Осасуну. Тепер не відмиється
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1
oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 23:37
Та не понятно, что хуже .. вылететь против Осасуны или соснуть у Карло.. видимо второй вариант Хави показался повкуснее
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1
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Zidane5 (Одесса)
14.01.2024 в 22:58
Хави нужно что то делать с игрой и поскорее . Или лучше уйти
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0
oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 23:38
Да не нужно!
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0
1
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 22:58
"Мы полностью доверяем Хави." (руководство ФК "Барселона")
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scorpius (Ck)
14.01.2024 в 22:58
Скучно, не смотря на 5 голов. Команды сейчас разного уровня, и чтобы было интересно - нужно или ждать пока Барса подтянется до Реала, или Реал опустится до уровня Барсы.
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0
Dr. House (Поділля)
14.01.2024 в 22:57
Реал втоптав сепарське лайно в газон
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6
1
Algrab (Костопiль)
15.01.2024 в 00:16
Закономірний та приємний результат.... Очікуємо на вихід Монреальського шизофреніка....
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2024 в 22:57
лупоглазый - СКАЗОЧНЫЙ самоувереннец!)))
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denis_m
14.01.2024 в 22:56
Вітаю з перемогою і черговим трофеєм Мадрид.Було видно,що грали з запасом,тримаючи в голові матч з АМ в кубку.Барсу було навіть шкода,тому бажаю скорішого одужання.
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0
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Cаmpeón
14.01.2024 в 22:56
Фінал був з котлєтіко, а це просто винос аутсайдера. барса ніяка. за неї ніхто окрім русні та сєпарів не вболіває
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.01.2024 в 22:55
Цікаво, що ще має статись, щоб Хаві поміняли? (((
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Бapceлиниyс
15.01.2024 в 00:03
Вылет от Наполи я думаю.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2024 в 22:55
лашары!!!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.01.2024 в 22:54
Шо Тузік грєлку ! Осаснули по самі яйця ! Хсаві красава , прогресує , наступне класичне 5:0 !
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Spokoyno (Київ)
14.01.2024 в 22:53
Пенальті, видалення... ПЕ...с його знає чому
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0
8
Alex-696 (Немирів)
14.01.2024 в 22:55
Футбол дивитись треба, а не чорт-зна що.
Ответить
7
0
Dr. House (Поділля)
14.01.2024 в 22:56
Альцгеймер знову затягнув свою платівку. І пенальті чисте, і друга жовта по ділу, але в дурника свій вузький світогляд
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8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2024 в 23:03
ты по радио смотрел игру?
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3
1
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 22:52
И они посрамили...
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0
6
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Spokoyno (Київ)
14.01.2024 в 22:54
А що ви хотіли з таким захистом... Та і нападом
Ответить
0
5
terber (ternopil)
14.01.2024 в 22:57
тобі не встидно за таких вболівати?)))
Ответить
3
1
Dr. House (Поділля)
14.01.2024 в 22:58
Барсел@х, з перемогою!!!
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4
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