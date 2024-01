Суперкубок Испании. Реал Мадрид - Барселона 4:1. Каталонцев даже не заметили

"Реал Мадрид" легко выиграл 13-й в истории Суперкубок Испании, разгромив извечного врага - "Барселону".

Исход встречи был ясен уже к 10-й минуте - за это время Винисиус успел дважды сбегать в контратаки и оформить дубль.

Это должно было максимально расстроить Хави, ведь он выпустил четырех полузащитников в старте с очевидной целью замедлить игру; не дать Мадриду разбегаться. И что получили? Проходной двор.

В сложившейся ситуации у каталонцев не было выбора - они побежали вперед и, надо сказать, местами были хороши, но реализация подвела их под монастырь. Лунин красиво отбил удары Левандовского и Феррана; также Торрес один раз попал в перекладину, а Педри с линии штрафной промазал.

1 - @RealMadriden 's ⚪️⚪️ @vinijr ???????? is the first player to score a hat-trick in #ElClásico in the first 39 minutes of the match in any competition in the 21st century. Hungry. pic.twitter.com/9TyZJad4a7

По итогу забить удалось только Роберту пушечным ударом с линии штрафной, но что толку, если Араухо тут же завалил возле своих ворот Винисиуса, и тот с пенальти оформил хет-трик?

Могла ли "Барса" вернуться в такую игру во втором тайме? Только в теории. На практике "Реал" был эффективнее. Пока каталонцы тужились - мадридцы забивали.

Родриго довел счет до разгромного в быстрой атаке, воспользовавшись отскоком от защитника.

В это же время Жоау Феликс даже с пары метров не сумел пробить Лунина, который, кажется, сегодня добил последние перспективы Кепы в Мадриде. Классный матч украинца.

Ну, и вишенка на торте - удаление Араухо. Уругваец понимал, как плох, и на нервах врезал Винисиусу по ноге, что стало квинтэссенцией всей игры "Барсы" сегодня. Она очень старалась, но этого мало, когда напротив команда, которая не только старается, но и показывает класс.

4 - @RealMadriden ⚪️⚪️ have scored 4 goals against #Barcelona ???????? in two of their last three duels (4-0 in Copa del Rey in April 2023 and today), as many times as in their 73 previous meetings in all competitions. Superior. pic.twitter.com/DXBLkkMZnj