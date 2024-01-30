Хави рассказал, когда принял решение покинуть Барселону

Главный тренер "Барселоны" Хави дал комментарий по поводу того, в какой момент он решил прекратить сотрудничество с каталонским клубом.

"Решение о моей отставке было принято давно. Наша работа ценится недостаточно. По правде говоря, я решил уйти еще в начале сезона", – передаёт слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

???????? Xavi reveals: “The decision on my resignation has been made for a long time, our work is not valued enough”.



“Honestly, I had decided to leave from the beginning of the season”. pic.twitter.com/9kKEwhZG5b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024

Напомним, что официально о своем решении покинуть "блауграну" в конце сезона Хави объявил 27 января после поражения от "Вильярреала" (3:5) в матче 22-го тура Ла Лиги. 44-летний испанец возглавляет "Барселону" с ноября 2021 года.