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Хави рассказал, когда принял решение покинуть Барселону

Испания
Обновлено

Решение принималось не за один вечер

Хави рассказал, когда принял решение покинуть Барселону

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави дал комментарий по поводу того, в какой момент он решил прекратить сотрудничество с каталонским клубом.

"Решение о моей отставке было принято давно. Наша работа ценится недостаточно. По правде говоря, я решил уйти еще в начале сезона", – передаёт слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что официально о своем решении покинуть "блауграну" в конце сезона Хави объявил 27 января после поражения от "Вильярреала" (3:5) в матче 22-го тура Ла Лиги. 44-летний испанец возглавляет "Барселону" с ноября 2021 года.

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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