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38-летний Модрич не будет продлевать контракт с Реалом
В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей в чемпионате Испании
Фото: The Real Champs
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич не намерен продлевать контракт с мадридским клубом, который заканчивается следующим летом, сообщает El Larguero.
Модрич выступает за "Реал" с августа 2012 года. Напомним, Модрич является обладателем "Золотого мяча". Хорват получил эту награду в 2018 году.
В нынешнем сезоне 38-летний хавбек провел 16 матчей в рамках чемпионата Испании, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. "Реал" после 21 тура Ла Лиги занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Жироны" на два очка при наличии матча в запасе.
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