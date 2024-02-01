38-летний Модрич не будет продлевать контракт с Реалом

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич не намерен продлевать контракт с мадридским клубом, который заканчивается следующим летом, сообщает El Larguero.

Модрич выступает за "Реал" с августа 2012 года. Напомним, Модрич является обладателем "Золотого мяча". Хорват получил эту награду в 2018 году.

В нынешнем сезоне 38-летний хавбек провел 16 матчей в рамках чемпионата Испании, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. "Реал" после 21 тура Ла Лиги занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Жироны" на два очка при наличии матча в запасе.