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Анчелотти: Модрич - легенда мадридского Реала и футбола

Испания
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Тренер Реала рассказал о будущем хавбека

Анчелотти: Модрич - легенда мадридского Реала и футбола

Фото: The Real Champs

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что будущее Луки Модрича в испанском клубе зависит от самого игрока.

"Модрич - легенда мадридского "Реала" и футбола. Поэтому именно от него зависит, за какую команду он будет играть в следующем сезоне".

Контракт Луки с испанским клубом заканчивается в конце этого сезона, но пока будущее полузащитника неизвестно.

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Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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