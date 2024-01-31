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Анчелотти: Модрич - легенда мадридского Реала и футбола
Тренер Реала рассказал о будущем хавбека
Фото: The Real Champs
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что будущее Луки Модрича в испанском клубе зависит от самого игрока.
"Модрич - легенда мадридского "Реала" и футбола. Поэтому именно от него зависит, за какую команду он будет играть в следующем сезоне".
Контракт Луки с испанским клубом заканчивается в конце этого сезона, но пока будущее полузащитника неизвестно.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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