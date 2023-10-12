Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW
Real Madrid
"Реал" и BMW заключили соглашение о сотрудничестве в прошлом году. До этого в течение 19 лет спонсором клуба была компания Audi.
Как сообщает Marca, игроки могли выбрать как электрокары, так и гибридные модели. Всего на выбор было предоставлено 4 модели автомобилей: i4, i7 iX и XM.
Украинец Андрей Лунин и Модрич с Кроосом выбрали модель іХ, стоимость данной модели около 100 тыс. евро. Самую дешевую BMW i4 eDrive35, стоимостью от 57,3 тысячи евро, выбрал Орельен Тчуамени. BMW i4 M50 стоимостью около 80 тысяч евро получили Эдер Милитао, Фран Гарсия, Эдуардо Камавинга, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор и главный тренер Карло Анчелотти.
Самую дорогую модель BMW XM, стоимость которой начинается от 180 тысяч евро, выбрали 8 игроков "Реала" - Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Джуд Беллингем, Дани Себальос, Арда Гюлер, Хоселу и Родриго.
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