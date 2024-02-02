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Президент Барселоны: Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов за участие

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Лапорта высказался о возможном старте Суперлиги

Президент Барселоны: Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов за участие

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном старте Европейской Суперлиги в ближайшие сезоны.

"Старт Суперлиги? Если это будет не в сезоне-2024/2025, то в сезоне-2025/2026. Мне все равно, если англичан не будет на турнире. Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов просто за участие в турнире. Они не смогут заработать такие деньги, даже если выиграют Лигу чемпионов.

"Барса", "Реал", "Интер", "Милан", "Наполи", "Рома", "Марсель", три голландские команды, "Брюгге" и "Андерлехт". Это уже 12 команд", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее было объявлено о воссоздании проекта Европейской Суперлиги - соревнования, в котором могли бы участвовать клубы из любых европейских чемпионатов. В декабре Суд Европейского Союза постановил, что ФИФА и УЕФА не имеют монополии на проведение соревнований.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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