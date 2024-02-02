Президент Барселоны: Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов за участие

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном старте Европейской Суперлиги в ближайшие сезоны.

"Старт Суперлиги? Если это будет не в сезоне-2024/2025, то в сезоне-2025/2026. Мне все равно, если англичан не будет на турнире. Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов просто за участие в турнире. Они не смогут заработать такие деньги, даже если выиграют Лигу чемпионов.

"Барса", "Реал", "Интер", "Милан", "Наполи", "Рома", "Марсель", три голландские команды, "Брюгге" и "Андерлехт". Это уже 12 команд", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.