Лапорта: Планируем придерживаться правил ФФП без продажи игроков

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что сине-гранатовые хотят придерживаться правил финансового фэйр-плей без продажи своих игроков.

"Если мы будем придерживаться правил финансового фэйр-плей, то самый сложный период в истории клуба завершится. Планируется, что мы сделаем это без продажи наших игроков.

Когда я занял пост президента, у нас было 500 млн убытков и 1,5 млрд долгов. Еще в прошлом году мы реструктурировали долг, поэтому сейчас мы в неплохом положении", - приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.