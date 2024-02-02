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Лапорта: Планируем придерживаться правил ФФП без продажи игроков

Испания

Президент Барселоны заявил, что сине-гранатовые хотят придерживаться правил ФФП

Лапорта: Планируем придерживаться правил ФФП без продажи игроков

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что сине-гранатовые хотят придерживаться правил финансового фэйр-плей без продажи своих игроков.

"Если мы будем придерживаться правил финансового фэйр-плей, то самый сложный период в истории клуба завершится. Планируется, что мы сделаем это без продажи наших игроков.

Когда я занял пост президента, у нас было 500 млн убытков и 1,5 млрд долгов. Еще в прошлом году мы реструктурировали долг, поэтому сейчас мы в неплохом положении", - приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

После 22 туров "Барселона" занимает третье место в Ла Лиге с 47 очками. Лидирует в чемпионате "Жирона" (57 очков).

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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