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Тренер Реал Сосьедада Иманоль высказался о слухах, которые связаны с работой в Барселоне

Испания
Обновлено

Сейчас я нахожусь в лучшем клубе (с)

Тренер Реал Сосьедада Иманоль высказался о слухах, которые связаны с работой в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Барселону".

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"Сейчас я нахожусь в лучшем клубе. Они доверяют мне. Я очень хочу продолжить творить историю вместе с ними".

Напомним, что Хави Эрнандес объявил, что покидает пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.

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Хави Эрнандес Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Иманоль Альгуасиль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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