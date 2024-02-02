Тренер Реал Сосьедада Иманоль высказался о слухах, которые связаны с работой в Барселоне

Тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Барселону".

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"Сейчас я нахожусь в лучшем клубе. Они доверяют мне. Я очень хочу продолжить творить историю вместе с ними".

Напомним, что Хави Эрнандес объявил, что покидает пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.