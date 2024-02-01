Левандовский: В 2023 году моя искра погасла

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский признался, что в прошлом году немного потерял энтузиазм к игре.

"В 2023 году было время, когда я чувствовал себя слабым не только морально, но и физически. В том году все было плохое и негативное. Тогда я почувствовал, что моя искра угасла".