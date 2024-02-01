Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский: В 2023 году моя искра погасла
Нападающий Барселоны рассказал о своем моральном состоянии в 2023 году
Twitter FC Barcelona
Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский признался, что в прошлом году немного потерял энтузиазм к игре.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"В 2023 году было время, когда я чувствовал себя слабым не только морально, но и физически. В том году все было плохое и негативное. Тогда я почувствовал, что моя искра угасла".
Напомним, что Левандовский присоединился к "Барселоне" летом 2022 года за 45 миллионов евро.
Читайте такжеЛевандовски и Канселу расплакались на встрече с Хави
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ВСУ с помощью дронов уничтожили колонну российской техники под Новомихайловкой
- Зеленский в ближайшие дни подпишет указ об отставке Залужного с должности главкома ВСУ - CNN
- Источник назвал зарплату, которую Судаков может получать по новому контракту в Шахтере
- Хави выбрал потенциального преемника на пост главного тренера Барселоны
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн