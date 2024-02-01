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Левандовский: В 2023 году моя искра погасла

Испания
Обновлено

Нападающий Барселоны рассказал о своем моральном состоянии в 2023 году

Левандовский: В 2023 году моя искра погасла

Twitter FC Barcelona

Новина українською

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский признался, что в прошлом году немного потерял энтузиазм к игре.

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"В 2023 году было время, когда я чувствовал себя слабым не только морально, но и физически. В том году все было плохое и негативное. Тогда я почувствовал, что моя искра угасла".

Напомним, что Левандовский присоединился к "Барселоне" летом 2022 года за 45 миллионов евро.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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