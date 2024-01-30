Левандовски и Канселу расплакались на встрече с Хави

Наставник "Барселоны" Хави в воскресенье, 28 января, встретился с командой, чтобы объяснить решение уйти из клуба в конце сезона.

Как информирует Mundo Deportivo, нападающий Роберт Левандовски и защитник Жоао Канселу расплакались во время речи 44-летнего специалиста. Также сообщается, что капитан команды Серхи Роберто пытался убедить своего бывшего одноклубника (Хави) остаться на посту главного тренера.

На следующий день (29 января) Левандовски пригласил всех игроков "блауграны" на обед, чтобы сплотить коллектив после шокирующего заявления тренера. Сам Эрнандес на встрече не присутствовал.