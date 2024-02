Примера. Атлетик — Мальорка 4:0. Подтянулись к ТОП-4, но потеряли Нико

Матч двух полуфиналистов Кубка короля показал лишь, что команды находятся на категорично разных уровнях.

По сути, "Мальорки" мы на поле не увидели. Она сражалась, отбивалась, пыталась подавать стандарты, но все мимо кассы. Даже момента нормального не создали.

Особенно беспомощность гостей была заметна на фоне "Львов", у которых получалось вообще все. Представьте себе, дубль оформил 33-летний левый бек Юри Берчиче. И как оформил! Ветеран просто гениально пробивал в одно касание после подач со штрафных.

Уже во втором тайме счет до разгромного довел Гурусета, замкнув дальнюю штангу.

What a goal from Yuri Berchiche to give Athletic Club the early 1-0 lead against Mallorca. ⚽️????????



21 year old Nico Williams gets his 6th assist of the season off the free kick. ????????????pic.twitter.com/lEYbrDeIul