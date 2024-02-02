  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Атлетик — Мальорка 4:0. Подтянулись к ТОП-4, но потеряли Нико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Атлетик — Мальорка 4:0. Подтянулись к ТОП-4, но потеряли Нико

Испания

Легкая победа басков

Примера. Атлетик — Мальорка 4:0. Подтянулись к ТОП-4, но потеряли Нико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч двух полуфиналистов Кубка короля показал лишь, что команды находятся на категорично разных уровнях.

По сути, "Мальорки" мы на поле не увидели. Она сражалась, отбивалась, пыталась подавать стандарты, но все мимо кассы. Даже момента нормального не создали.

Особенно беспомощность гостей была заметна на фоне "Львов", у которых получалось вообще все. Представьте себе, дубль оформил 33-летний левый бек Юри Берчиче. И как оформил! Ветеран просто гениально пробивал в одно касание после подач со штрафных.

Уже во втором тайме счет до разгромного довел Гурусета, замкнув дальнюю штангу.

Да что там - забил даже Икер Муньяин, который не проходит в основу Бильбао и не забивал в элите с апреля 2022-го.

С креативом у "Атлетика" все прекрасно, вопросов никаких. Но и ложка дегтя тоже была — это травма Нико Уильямса, который потянул ногу, делая рывок.

Без своего лучшего ассистента "Атлетику" следующие 3-4 недели придется непросто, но пока в таблице он 5-й с 45 очками; до "Барсы" и "Атлетико" еще 2 балла. "Мальорка", тем временем, осталась 15-й с 20 очками.

23-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Мальорка" - 4:0

Голы: Берчиче, 3, 16, Гурусета, 62, Муньяин, 89

"Атлетик": Симон — де Маркос, Ерай, Паредес, Берчиче — де Галларета (Эррера, 68), Прадос — Уильямс (Аду, 82), Сансет (Рауль Гарсия, 79), Нико Уильямс (Муньяин, 68) — Гурусета (Хаурегисар, 79)

"Мальорка": Райкович — Гонсалес (Видаль, 57), Вальент, Раильо, Копете (Мурики, 46), Хауме Коста — Антонио Санчес (Дардер, 57), Маскарель, Морланес, Дани Родригес (Льябрес, 76) — Ларин (Абдон, 76)

Предупреждение: Ларин, 75

По теме
yellow-arrow
На фоне сложного графика. Один из лидеров Атлетика Бильбао получил повреждение в матче против Мальорки
yellow-arrow
Официально: Пабло Форнальс присоединился к Реал Бетису
yellow-arrow
Официально: Иван Ракитич присоединился к клубу Саудовской Аравии
Атлетик (Бильбао) Мальорка
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости