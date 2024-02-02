  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. На фоне сложного графика. Один из лидеров Атлетика Бильбао получил повреждение в матче против Мальорки
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На фоне сложного графика. Один из лидеров Атлетика Бильбао получил повреждение в матче против Мальорки

Испания
Обновлено

Плохие новости для команды

На фоне сложного графика. Один из лидеров Атлетика Бильбао получил повреждение в матче против Мальорки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 2 февраля, "Атлетик Бильбао" играет против "Мальорки" в рамках 23-го тура Ла Лиги.

Во втором тайме вингер "Атлетико" Нико Уильямс потянул мышцу ноги, а на 68' покинул поле.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На замену 21-летнему испанцу вышел Муньяин.

Нико является лидером команды. В этом сезоне Ла Лиги Уильямс участвовал в 19 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

"Атлетик" ведет борьбу за ТОП-4, а вскоре будет играть полуфинал Кубка – потеря лидера является большим ударом по баскам.

Читайте такжеАгирре - о матче против Атлетика Бильбао: Это соперник, который не дает дышать
По теме
yellow-arrow
Примера. Атлетик — Мальорка 4:0. Подтянулись к ТОП-4, но потеряли Нико
yellow-arrow
Официально: Пабло Форнальс присоединился к Реал Бетису
yellow-arrow
Официально: Иван Ракитич присоединился к клубу Саудовской Аравии
Атлетик (Бильбао) Мальорка Нико Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости