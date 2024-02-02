Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На фоне сложного графика. Один из лидеров Атлетика Бильбао получил повреждение в матче против Мальорки
Плохие новости для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 февраля, "Атлетик Бильбао" играет против "Мальорки" в рамках 23-го тура Ла Лиги.
Во втором тайме вингер "Атлетико" Нико Уильямс потянул мышцу ноги, а на 68' покинул поле.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На замену 21-летнему испанцу вышел Муньяин.
Нико является лидером команды. В этом сезоне Ла Лиги Уильямс участвовал в 19 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
"Атлетик" ведет борьбу за ТОП-4, а вскоре будет играть полуфинал Кубка – потеря лидера является большим ударом по баскам.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Левски. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Динамо: Военнообязанные футболисты, а также часть других работников нашего клуба забронированы от мобилизации
- В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине
- Перес определился с будущим в Реале Кепы и Лунина
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн