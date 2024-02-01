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Агирре - о матче против Атлетика Бильбао: Это соперник, который не дает дышать
Главный тренер Мальорки высказался о ближайшем матче
Тренер "Мальорки" Хавьер Агирре прокомментировал предстоящий матч против "Атлетика Бильбао".
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"Это соперник, который задает высокий темп игры и прессингует, не дает дышать. Это будет физически и психологически тяжелая игра. Мы должны забыть прошлое, поражение против "Бетиса" (0:1), если мы этого не сделаем, они нас растопчут".
Напомним, что завтра, 2 февраля состоится матч "Атлетик Бильбао" против "Мальорки". Начало - в 22:00.
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Источник:marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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