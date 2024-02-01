Агирре - о матче против Атлетика Бильбао: Это соперник, который не дает дышать

Тренер "Мальорки" Хавьер Агирре прокомментировал предстоящий матч против "Атлетика Бильбао".

"Это соперник, который задает высокий темп игры и прессингует, не дает дышать. Это будет физически и психологически тяжелая игра. Мы должны забыть прошлое, поражение против "Бетиса" (0:1), если мы этого не сделаем, они нас растопчут".