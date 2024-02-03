Тренер Атлетико: Ушли топ игроки, но клуб все равно сохраняет уровень

Тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне оценил уровень "Реал Мадрида":

"Я восхищаюсь Карло Анчелотти, ведь он очень хорошо руководит командой. Мне нравится, как Флорентино Перес требует конкурентоспособности от игроков.

Ушел Рамос, Роналду, Бензема, Касильяс, но клуб все равно сохраняет уровень. Это потому, что модель управления на самом высоком уровне.