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Тренер Атлетико: Ушли топ игроки, но клуб все равно сохраняет уровень

Испания

Похвалил мадридский Реал

Тренер Атлетико: Ушли топ игроки, но клуб все равно сохраняет уровень

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне оценил уровень "Реал Мадрида":

"Я восхищаюсь Карло Анчелотти, ведь он очень хорошо руководит командой. Мне нравится, как Флорентино Перес требует конкурентоспособности от игроков.

Ушел Рамос, Роналду, Бензема, Касильяс, но клуб все равно сохраняет уровень. Это потому, что модель управления на самом высоком уровне.

Напомним, "Атлетико Мадрид" занимает третье место в чемпионате Испании. Они отстают от "Реала Мадрида" на 10 очков.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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