Жизнь после Барсы. Хави поделился своимы планами на будущее

AS рассказала о том, какие планы на будущее в Хави Эрнандеса.

По информации издания, по завершении этого сезона Хави возьмет творческий отпуск в год, чтобы провести время с семьей. После отдыха он занимается поиском клуба в Английской Премьер-лиге, но не исключает вариантов работы в Серии А и Бундеслиге. Отмечается, что Хави не исключает возвращения в "Барселону" после длительного перерыва.

Напомним, Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. За это время под руководством 44-летнего испанца "Барселона" один раз выиграла Ла Лигу, один раз взяла Суперкубок Испании.