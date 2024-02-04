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Жизнь после Барсы. Хави поделился своимы планами на будущее

Испания
Обновлено

Сначала годовая отпуска

Жизнь после Барсы. Хави поделился своимы планами на будущее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

AS рассказала о том, какие планы на будущее в Хави Эрнандеса.

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По информации издания, по завершении этого сезона Хави возьмет творческий отпуск в год, чтобы провести время с семьей. После отдыха он занимается поиском клуба в Английской Премьер-лиге, но не исключает вариантов работы в Серии А и Бундеслиге. Отмечается, что Хави не исключает возвращения в "Барселону" после длительного перерыва.

Напомним, Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. За это время под руководством 44-летнего испанца "Барселона" один раз выиграла Ла Лигу, один раз взяла Суперкубок Испании.

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Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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