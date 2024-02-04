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Жизнь после Барсы. Хави поделился своимы планами на будущее
Сначала годовая отпуска
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
AS рассказала о том, какие планы на будущее в Хави Эрнандеса.
По информации издания, по завершении этого сезона Хави возьмет творческий отпуск в год, чтобы провести время с семьей. После отдыха он занимается поиском клуба в Английской Премьер-лиге, но не исключает вариантов работы в Серии А и Бундеслиге. Отмечается, что Хави не исключает возвращения в "Барселону" после длительного перерыва.
Напомним, Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. За это время под руководством 44-летнего испанца "Барселона" один раз выиграла Ла Лигу, один раз взяла Суперкубок Испании.
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