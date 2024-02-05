Спортивный директор Барселоны: Я не ожидал ухода Хави

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку признал в интервью La Vanguardia, что решение Хави объявить об уходе из клуба в конце сезона застало его врасплох.

"Я не ожидал этого. Я работаю с ним каждый день, и мы неделями планировали приход таких игроков, как Витор Роке. Или решали, сможем ли мы подписать кого-то зимой из-за травмы Бальде... Всегда есть какие-то спекуляции, но я никогда об этом не думал. Президент всегда хотел быть с ним до конца своей каденции. Именно Хави с самого начала хотел более короткий контракт. Он сказал нам: "Если я ничего не выиграю, то не думаю, что продолжу". Он пришел в важный момент, когда ему пришлось приложить много мужества. Он встал на защиту клуба.

Период Гвардиолы? Когда он пришел в "Барсу", шли разговоры о великой революции, что было большой ложью. Роналдиньо и я ушли, но на смену нам пришли Хави, Иньеста, Бускетс, лучший игрок Африки Яя Туре, Месси, Это'о... Гвардиола был умным человеком, и когда он пришел, он навел порядок и вложил свои тренерские качества в построение лучшей команды, которую я когда-либо видел в своей жизни, – добавил португалец.