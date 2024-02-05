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Браим набрал 6+3 в 11 матчах сезона за Реал, выходя в стартовом составе
Диас забил гол в ворота Атлетико
Браим Диас забил гол в матче Ла Лиги с "Атлетико" (1:1).
Хавбек "Реала" набрал 9 (6+3) очков по системе "гол+пас" в 11 играх за "сливочных" в текущем сезоне во всех турнирах, выходя в стартовом составе.
Изначально планировалось, что против "Атлетико" с первых минут выйдет Винисиус Жуниор, но бразилец получил травму на предматчевой разминке, поэтому в стартовом составе появился Браим.
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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