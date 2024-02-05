Лунин вытащил почти все. Реал — Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

"Реал" не удержал победу в дерби с "Атлетико", пропустив гол в одной из последних атак. И это, наверное, справедливо.

"Матрасники" создали даже больше опасных шансов по ходу игры, но очень долго их останавливал Андрей Лунин, который тащил даже мертвые мячи. Возможно, это лучший матч украинца в текущем сезоне.

23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Браим Диас, 20 — Льоренте, 90+4