Лунин вытащил почти все. Реал — Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
Ничья в мадридском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images
"Реал" не удержал победу в дерби с "Атлетико", пропустив гол в одной из последних атак. И это, наверное, справедливо.
"Матрасники" создали даже больше опасных шансов по ходу игры, но очень долго их останавливал Андрей Лунин, который тащил даже мертвые мячи. Возможно, это лучший матч украинца в текущем сезоне.
23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 1:1
Голы: Браим Диас, 20 — Льоренте, 90+4
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