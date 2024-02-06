  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Чемпион Европы-2016 обвиняется в изнасиловании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Европы-2016 обвиняется в изнасиловании

Испания

Очередной подобный случай

Чемпион Европы-2016 обвиняется в изнасиловании

El Periodico

Новина українською

Сегодня, 6 февраля, полузащитник "Бетиса" Вильям Карвалью предстанет перед Инструкционным судом Севильи для того, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, в котором как обвиняемый по делу о сексуальном насилии.

Как сообщает OkDiario, в августе прошлого года 31-летний футболист, находясь в Мадриде, пригласил в свой гостиничный номер девушку, где склонил ее к употреблению запрещенных веществ, после чего совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

События произошли в августе прошлого года в столице Андалусии. Карвалью пригласил жертву, проживающую на Ибице, в Севилью. Девушка встретилась с футболистом в ресторане, а оттуда они пошли в ночной клуб. На следующее утро, по утверждениям, женщина проснулась в гостинице с явными следами насилия на теле и не помня, что произошло.

Потерпевшая вспомнила в своей жалобе сотрудникам отдела опеки семьи и женщин (UFAM), что футболист "крепко схватил ее за шею и заставил сделать феляцию". Также она заверила, что "прекрасно помнит образ Вильяма на ней в постели". Камеры известного отеля в Севилье зафиксировали, как Карвалью поднялся с девушкой в гостиничный номер ранней ночью. Через два часа после входа в комнату, около 7:00, игрок сборной Португалии скрылся. Полиция расследует события в открытом производстве.

По данным источника, в связи с этим инцидентом "Бетис" решил избавиться от игрока. Главным претендентом на португальца является турецкий "Бешикташ".

По теме
yellow-arrow
Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
yellow-arrow
Болельщик Райо Вальекано ткнул пальцем в зад игроку Севильи во время игры
yellow-arrow
Бенефициар – вся Украина. Андрей Лунин проводит лучший сезон в карьере
Бетис (Севилья) Национальная сборная Португалии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OkDiario
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости