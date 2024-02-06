Ла Лига сообщит правоохранительным органам об инциденте между болельщиком и Окампосом

Ла Лига сообщит правоохранительным органам об инциденте между болельщиком "Райо Вальекано" и вингером "Севильи" Лукасом Окампосом во время игры 23-го тура чемпионата Испании, сообщает AS. Напомним, фанат "Райо" ткнул пальцем между ягодиц футболисту севильцев.

Читайте также Болельщик Райо Вальекано ткнул пальцем в зад игроку Севильи во время игры

По информации источника, Ла Лига сообщит о случившемся в прокуратуру по делам несовершеннолетних. Отмечается, что полиция уже установила личность молодого болельщика и готовится начать возбуждение уголовного дела, которое с большой долей вероятности повлечет запрет этому человеку посещать стадион "Райо Вальекано".

Матч 23-го тура Ла Лиги между "Севильей" и "Райо Вальекано" завершился победой севильцев - 2:1.