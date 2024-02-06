  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ла Лига сообщит правоохранительным органам об инциденте между болельщиком и Окампосом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ла Лига сообщит правоохранительным органам об инциденте между болельщиком и Окампосом

Испания

Полиция уже установила личность молодого болельщика

Ла Лига сообщит правоохранительным органам об инциденте между болельщиком и Окампосом

Новина українською

Ла Лига сообщит правоохранительным органам об инциденте между болельщиком "Райо Вальекано" и вингером "Севильи" Лукасом Окампосом во время игры 23-го тура чемпионата Испании, сообщает AS. Напомним, фанат "Райо" ткнул пальцем между ягодиц футболисту севильцев.

Читайте также Болельщик Райо Вальекано ткнул пальцем в зад игроку Севильи во время игры

По информации источника, Ла Лига сообщит о случившемся в прокуратуру по делам несовершеннолетних. Отмечается, что полиция уже установила личность молодого болельщика и готовится начать возбуждение уголовного дела, которое с большой долей вероятности повлечет запрет этому человеку посещать стадион "Райо Вальекано".

Матч 23-го тура Ла Лиги между "Севильей" и "Райо Вальекано" завершился победой севильцев - 2:1.

По теме
yellow-arrow
Новичок Тоттенхэма Бергвалль: Было нелегко отказать Барселоне
yellow-arrow
Гути - о Хави: Ему легче сказать, что судьи благосклонны к Реалу, чем предположить, что его команда плохо играет
yellow-arrow
Скончался легендарный голкипер Реала
Севилья Лукас Окампос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости