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Ла Лига сообщит правоохранительным органам об инциденте между болельщиком и Окампосом
Полиция уже установила личность молодого болельщика
Ла Лига сообщит правоохранительным органам об инциденте между болельщиком "Райо Вальекано" и вингером "Севильи" Лукасом Окампосом во время игры 23-го тура чемпионата Испании, сообщает AS. Напомним, фанат "Райо" ткнул пальцем между ягодиц футболисту севильцев.
По информации источника, Ла Лига сообщит о случившемся в прокуратуру по делам несовершеннолетних. Отмечается, что полиция уже установила личность молодого болельщика и готовится начать возбуждение уголовного дела, которое с большой долей вероятности повлечет запрет этому человеку посещать стадион "Райо Вальекано".
Матч 23-го тура Ла Лиги между "Севильей" и "Райо Вальекано" завершился победой севильцев - 2:1.
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