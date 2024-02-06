Несмотря на противоречия в философиях. Конте – среди претендентов на должность тренера в Барсе

Несколько дней назад Хави Эрнандес объявил, что покидает пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.

Поэтому испанский клуб пытается найти замену. Одним из претендентов является бывший тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте.

Издание Sport сообщает, что "Барселона" будет вести с итальянцем переговоры, даже если он не очень соответствует их привычному стилю игры и философии.

Также в списке “Барселоны” фигурируют Юрген Клопп, Ханси Флик и Тьяго Мотта.