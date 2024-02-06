Испания
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Несмотря на противоречия в философиях. Конте – среди претендентов на должность тренера в Барсе
Испанский клуб планирует вести переговоры
Фото: uefa.com
Несколько дней назад Хави Эрнандес объявил, что покидает пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.
Поэтому испанский клуб пытается найти замену. Одним из претендентов является бывший тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте.
Издание Sport сообщает, что "Барселона" будет вести с итальянцем переговоры, даже если он не очень соответствует их привычному стилю игры и философии.
Также в списке “Барселоны” фигурируют Юрген Клопп, Ханси Флик и Тьяго Мотта.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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metall5291 (Kharkiv)
06.02.2024 в 20:38
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