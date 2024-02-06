  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Несмотря на противоречия в философиях. Конте – среди претендентов на должность тренера в Барсе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несмотря на противоречия в философиях. Конте – среди претендентов на должность тренера в Барсе

Испания
Обновлено

Испанский клуб планирует вести переговоры

Несмотря на противоречия в философиях. Конте – среди претендентов на должность тренера в Барсе

Фото: uefa.com

Новина українською

Несколько дней назад Хави Эрнандес объявил, что покидает пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.

Поэтому испанский клуб пытается найти замену. Одним из претендентов является бывший тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте.

Издание Sport сообщает, что "Барселона" будет вести с итальянцем переговоры, даже если он не очень соответствует их привычному стилю игры и философии.

Также в списке “Барселоны” фигурируют Юрген Клопп, Ханси Флик и Тьяго Мотта.

Читайте такжеХави: Мы платим за дело Негрейры
По теме
yellow-arrow
Хави избежал наказания за то, что назвал Ла Лигу фальсифицированной
yellow-arrow
Атлетико — Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка короля
yellow-arrow
Атлетико — Атлетик. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 07.02.2024
Хави Эрнандес Антонио Конте Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
06.02.2024 в 20:38
Как хотите, а я за Моуриньо. Этот парень разберет команду за 1/2 года до нуля, а барса, при этом, еще будет лет 20 платить ему неустойку за расторжение контракта.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
metall5291 (Kharkiv)
06.02.2024 в 20:38
Как хотите, а я за Моуриньо. Этот парень разберет команду за 1/2 года до нуля, а барса, при этом, еще будет лет 20 платить ему неустойку за расторжение контракта.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости