Хави избежал наказания за то, что назвал Ла Лигу фальсифицированной

2 февраля тренер "Барселоны" Хави Эрнандес на предматчевой пресс-конференции озвучил мнение о том, что Ла Лига является фальсифицированной.

Но за такое громкое заявление Хави не получит наказания от Комитета по вопросам соревнований Испанской федерации футбола. Поскольку они рассматривают серьезные обвинения против определенного арбитра, а 44-летний тренер говорил об общей "картине".

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 11 февраля. Они сыграют против "Гранады". Начало - в 22:00 по киевскому времени.