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Хави избежал наказания за то, что назвал Ла Лигу фальсифицированной
Тренер Барселоны обвинил Ла Лигу в фальсификации
twitter/FabrizioRomano
2 февраля тренер "Барселоны" Хави Эрнандес на предматчевой пресс-конференции озвучил мнение о том, что Ла Лига является фальсифицированной.
Но за такое громкое заявление Хави не получит наказания от Комитета по вопросам соревнований Испанской федерации футбола. Поскольку они рассматривают серьезные обвинения против определенного арбитра, а 44-летний тренер говорил об общей "картине".
Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 11 февраля. Они сыграют против "Гранады". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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