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Хави избежал наказания за то, что назвал Ла Лигу фальсифицированной

Испания

Тренер Барселоны обвинил Ла Лигу в фальсификации

Хави избежал наказания за то, что назвал Ла Лигу фальсифицированной

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

2 февраля тренер "Барселоны" Хави Эрнандес на предматчевой пресс-конференции озвучил мнение о том, что Ла Лига является фальсифицированной.

Но за такое громкое заявление Хави не получит наказания от Комитета по вопросам соревнований Испанской федерации футбола. Поскольку они рассматривают серьезные обвинения против определенного арбитра, а 44-летний тренер говорил об общей "картине".

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 11 февраля. Они сыграют против "Гранады". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Хави Эрнандес Барселона Ла Лига
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
06.02.2024 в 20:25
Может его Алень покусал ???
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Комментарии 4
metall5291 (Kharkiv)
06.02.2024 в 20:25
Может его Алень покусал ???
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
06.02.2024 в 20:16
Ну якщо до одного клубу РЕАЛьно лояльні судді, у Сімеоне спитайте, а гоніння на інший клуб то за що штрафувати людину, який сказав ПРАВДУ!
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0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
06.02.2024 в 20:17
Дідько, потурбуйся краще зараз за свою корову, бо вона недоїна. Хаві якось без тебе розбереться
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1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
06.02.2024 в 20:15
Просто стало Хавіка жаль через його неспроможність, і неспроможність барсотушки виплатити штраф за нього, як в нормальних клубах виплачують штрафи за емоційну говіркість своїх шановних ентренадорів
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