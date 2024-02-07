Атлетико – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Испании

"Атлетико" против "Атлетика" – это одна из больших вывесок испанского футбола. Они играют друг с другом более ста лет, и за это время в атлетических дерби чего только не происходило. Вне сомнений, интересно будет и завтра. На кону, вероятно, единственный шанс на трофей для обеих команд. К тому же, и Мадрид, и Бильбао в классной форме, а это значит, что матч будет не только упорным, но и качественным.

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Кубок Испании, полуфинал, первый матч

7 февраля 2024 года. Мадрид, "Цивитас Метрополитано"

"Атлетико" 22:30 "Атлетик "

Трансляция – MEGOGO Футбол 2