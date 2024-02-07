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Винисиус, Рюдигер и Начо могут пропустить матч с Жироной
Трио Реала – под вопросом на важный матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на ряд основных игроков в предстоящем матче чемпионата Испании с “Жироной”.
Как информирует журналистка Tiempo de Juego Аранча Родригес, под вопрос на игру с “Жироной” Винисиус Жуниор, получивший травму перед игрой с “Атлетико”, Антонио Рюдигер, который восстанавливается после своего повреждения, и Начо Родригес – у центрбека перегруженность матчами.
Вернется после дисквалификации Орельен Чуамени, по-прежнему травмированы Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Давид Алаба.
Матч 24 тура Ла Лиги между мадридским “Реалом” и “Жироной” состоится в субботу, 10 февраля в 19:30.
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