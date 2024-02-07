Винисиус, Рюдигер и Начо могут пропустить матч с Жироной

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на ряд основных игроков в предстоящем матче чемпионата Испании с “Жироной”.

Как информирует журналистка Tiempo de Juego Аранча Родригес, под вопрос на игру с “Жироной” Винисиус Жуниор, получивший травму перед игрой с “Атлетико”, Антонио Рюдигер, который восстанавливается после своего повреждения, и Начо Родригес – у центрбека перегруженность матчами.

Вернется после дисквалификации Орельен Чуамени, по-прежнему травмированы Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Давид Алаба.

Матч 24 тура Ла Лиги между мадридским “Реалом” и “Жироной” состоится в субботу, 10 февраля в 19:30.