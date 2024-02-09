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Френки де Йонг может покинуть Барселону этим летом

Испания

Виновата как финансовая, так и спортивная составляющая

Френки де Йонг может покинуть Барселону этим летом

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

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Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг разочарован текущим положением дел в "блаугране", и был бы готов сменить клубную прописку в случае поступления предложения от команды, стремящейся выиграть Лигу Чемпионов.

Летом 2022 года "Барса" получила привлекательные предложения относительно де Йонга, но трансфер не состоялся из-за категорического отказа нидерландца покидать клуб. Однако планы футболиста вполне могут измениться, отметил журналист Esport3 Луи Канут.

Деликатная экономическая ситуация "сине-гранатовых" может заставить спортивное руководство принять окончательное решение о продаже важного игрока по рыночной цене.

Действующий контракт де Йонга с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года. В этом сезоне Френки провел 22 матча за каталонцев во всех турнирах, в которых отличился одним голом.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Бураков
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