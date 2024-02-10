Тер Штеген возвращается. Кипер Барсы может сыграть в матче с Гранадой

"Барселона" опубликовала видео с Марком-Андре Тер Штегеном о его возвращении.

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген, восстановился после травмы спины и уже несколько дней тренируется в общей группе команды. Скорее всего, в матче 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Гранада", 31-летний немец появится в заявке на игру.

Напомним, 12 ноября 2023 года против "Алавеса" голкипер почувствовал острую боль в спине, в декабре ему провели операцию, а с февраля он начал тренироваться в общей группе команды.