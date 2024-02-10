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Тер Штеген возвращается. Кипер Барсы может сыграть в матче с Гранадой
Матч пройдет завтра в 22:00
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" опубликовала видео с Марком-Андре Тер Штегеном о его возвращении.
???? HE. IS. BACK. ???? pic.twitter.com/wuRyxmz5U3— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 10, 2024
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген, восстановился после травмы спины и уже несколько дней тренируется в общей группе команды. Скорее всего, в матче 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Гранада", 31-летний немец появится в заявке на игру.
Напомним, 12 ноября 2023 года против "Алавеса" голкипер почувствовал острую боль в спине, в декабре ему провели операцию, а с февраля он начал тренироваться в общей группе команды.
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