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Тер Штеген возвращается. Кипер Барсы может сыграть в матче с Гранадой

Испания

Матч пройдет завтра в 22:00

Тер Штеген возвращается. Кипер Барсы может сыграть в матче с Гранадой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" опубликовала видео с Марком-Андре Тер Штегеном о его возвращении.

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген, восстановился после травмы спины и уже несколько дней тренируется в общей группе команды. Скорее всего, в матче 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Гранада", 31-летний немец появится в заявке на игру.

Напомним, 12 ноября 2023 года против "Алавеса" голкипер почувствовал острую боль в спине, в декабре ему провели операцию, а с февраля он начал тренироваться в общей группе команды.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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