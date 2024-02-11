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Фаны Реала на матче против Жироны просили Хави остаться в Барселоне. В ответ игроки мадридцев засмеялись
Неуважение к сопернику сквозь призму иронии?
Getty Images / Global Images Ukraine
Во время вчерашнего поединка Ла Лиги между "Реалом" и "Жироной" болельщики "сливочных" затянули на "Сантьяго Бернабеу" кричалку о главном тренере своего врага.
Фанаты выкрикивали "Хави оставайся", таким образом попросив наставника и дальше тренировать "Барселону".
Камеры транслятора сняли, что в ответ полузащитники "Реала" Джуд Беллингем и Тони Кроос засмеялись.
Bellingham & Kroos laughing at the “Xavi Stay” chants. ???????? pic.twitter.com/71hGV1LBcn— JBZ (@JBellinghamZone) February 11, 2024
Напомним, что Хави объявил о своем уходе из "Барселоны" в конце текущего сезона, несмотря на то, что его контракт с "блаугранной" рассчитан до лета 2025 года.
Сейчас "сине-гранатовые" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лидеру "Реала" 11 очков. Хотя у "Барсы" есть еще один матч в запасе – сегодня она сыграет против "Гранады".
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