Фаны Реала на матче против Жироны просили Хави остаться в Барселоне. В ответ игроки мадридцев засмеялись

Во время вчерашнего поединка Ла Лиги между "Реалом" и "Жироной" болельщики "сливочных" затянули на "Сантьяго Бернабеу" кричалку о главном тренере своего врага.

Фанаты выкрикивали "Хави оставайся", таким образом попросив наставника и дальше тренировать "Барселону".

Камеры транслятора сняли, что в ответ полузащитники "Реала" Джуд Беллингем и Тони Кроос засмеялись.

Bellingham & Kroos laughing at the “Xavi Stay” chants. ???????? pic.twitter.com/71hGV1LBcn — JBZ (@JBellinghamZone) February 11, 2024

Напомним, что Хави объявил о своем уходе из "Барселоны" в конце текущего сезона, несмотря на то, что его контракт с "блаугранной" рассчитан до лета 2025 года.

Сейчас "сине-гранатовые" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лидеру "Реала" 11 очков. Хотя у "Барсы" есть еще один матч в запасе – сегодня она сыграет против "Гранады".