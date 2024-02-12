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16-летний вингер Барселоны Ямал побил два рекорда Примеры

Испания

Выдающееся достижение

16-летний вингер Барселоны Ямал побил два рекорда Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

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Фланговый полузащитник "Барселоны" Ламин Ямал стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, оформившим дубль.

Кроме того, Ямал также является самым молодым игроком, которому удалось достичь 10 очков по системе "гол+пас". Этот результат Ламину покорился в возрасте 16 лет и 213 дней.

Отметим, что два гола юной звезды "блауграны" не принесли команде победу. Поединок 24 тура чемпионата Испании против "Гранады" завершился со счетом 3:3. В нынешнем сезоне Ямал провел 33 матча в составе каталонского клуба во всех турнирах, отличившись пятью голами и пятью результативными передачами.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.02.2024 в 11:47
На чаше весов - воспитанник академии великой Барселоны - Ямал, доставшийся великой Барселоне бесплатно и Василий Алибабаевич, доставшийся фло путэну за 100 миллионов евро... Даже и спорить не о чем. Лучше, перспективнее и .... дешевле, конечно же воспитанник Барселоны! Этому алибабаевичу до Ямала, как до Урала...
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.02.2024 в 11:47
На чаше весов - воспитанник академии великой Барселоны - Ямал, доставшийся великой Барселоне бесплатно и Василий Алибабаевич, доставшийся фло путэну за 100 миллионов евро... Даже и спорить не о чем. Лучше, перспективнее и .... дешевле, конечно же воспитанник Барселоны! Этому алибабаевичу до Ямала, как до Урала...
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0
2
La Scala (Milano)
12.02.2024 в 12:08
О, Олень прискакав. А чого тебе не видно на гілці після чергової "шедевральної" гри ганебного барсолайна із Гранадою? Чи на гілці , де барсотушка встановила наразі рекорд , як команда, що найбільше пропустила в 2024 році? . А ну, так, для оленячого мозку це просто неререварювальна інформація
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