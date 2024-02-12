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16-летний вингер Барселоны Ямал побил два рекорда Примеры
Выдающееся достижение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Фланговый полузащитник "Барселоны" Ламин Ямал стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, оформившим дубль.
Кроме того, Ямал также является самым молодым игроком, которому удалось достичь 10 очков по системе "гол+пас". Этот результат Ламину покорился в возрасте 16 лет и 213 дней.
Отметим, что два гола юной звезды "блауграны" не принесли команде победу. Поединок 24 тура чемпионата Испании против "Гранады" завершился со счетом 3:3. В нынешнем сезоне Ямал провел 33 матча в составе каталонского клуба во всех турнирах, отличившись пятью голами и пятью результативными передачами.
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