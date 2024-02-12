Карвахаль: Я бы поставил Месси и Роналду на один уровень. Играй они вместе - это была бы просто бомба

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль сравнил своего бывшего одноклубника, а ныне нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду с форвардом "Интер Майами" Лионелем Месси.

"Я бы поставил их на один уровень. Не могу отдать предпочтение одному над другим. Они монстры во всех смыслах этого слова, и я не могу выбрать ни того, ни другого. Мне кажется, они очень разные.

Месси – игрок, который может опускаться ниже, чтобы принять мяч и создавать атаки, творить на поле. Криштиану отлично умеет забивать голы, врываться в штрафную соперника и завершать атаки. Если бы они играли вместе – это была бы просто бомба. Было бы интересно на это посмотреть", - приводит слова латераля "сливочных" Goal.