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Карвахаль: Я бы поставил Месси и Роналду на один уровень. Играй они вместе - это была бы просто бомба
Испанец ответил на вечный вопрос
Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль сравнил своего бывшего одноклубника, а ныне нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду с форвардом "Интер Майами" Лионелем Месси.
"Я бы поставил их на один уровень. Не могу отдать предпочтение одному над другим. Они монстры во всех смыслах этого слова, и я не могу выбрать ни того, ни другого. Мне кажется, они очень разные.
Месси – игрок, который может опускаться ниже, чтобы принять мяч и создавать атаки, творить на поле. Криштиану отлично умеет забивать голы, врываться в штрафную соперника и завершать атаки. Если бы они играли вместе – это была бы просто бомба. Было бы интересно на это посмотреть", - приводит слова латераля "сливочных" Goal.
Напомним, что Роналду играл вместе с Карвахалем в составе "королевского клуба" с 2013 по 2018 год.
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