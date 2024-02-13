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Очередная потеря очков одного из лидеров Примеры. Альмерия - Атлетик 0:0. Видео голов и обзор матча

Испания

Оступились все, кроме Реала

Очередная потеря очков одного из лидеров Примеры. Альмерия - Атлетик 0:0. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/AthleticClub

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В матче 24-го тура Ла Лиги аутсайдер чемпионата "Альмерия" расписала ничейный результат с "Атлетиком" на домашнем стадионе – 0:0.

На 53-й минуте был удален нападающий хозяев Ларджи Рамазани, но баски не воспользовались этим преимуществом.

Таким образом, "Атлетик" остался в топ-5 Примеры, имея в активе 46 очков. "Альмерия" – последняя, с 7 баллами.

Кроме того, Андалусийский клуб установил абсолютный антирекорд элитного дивизиона Испании, не выиграв ни одного из 24 матчей от начала чемпионата. До этого он принадлежал хихонскому "Спортингу" (1997-98).

24-й тур Примеры.
Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
"Альмерия" - "Атлетик" - 0:0

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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