Пети: Барселона уже не та команда, они не имеют такой уверенности, как раньше

Бывший игрок "Барселоны" Эммануэль Пети высказался о каталонском клубе.

"Было столько драк на поле и вне его. Мне сказали, что у Хави есть некоторые проблемы с Деку, мы все знаем о финансовых проблемах клуба".

"Они пропускают слишком много голов. В прошлом сезоне их было очень трудно победить. "Барселона" уже не та команда, они не имеют такой уверенности, как раньше. У них столько проблем, и я даже не говорю о Хави, о давлении на него", - добавил Эммануэль.