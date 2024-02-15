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Пети: Барселона уже не та команда, они не имеют такой уверенности, как раньше
Эммануэль рассказал об испанском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Барселоны" Эммануэль Пети высказался о каталонском клубе.
"Было столько драк на поле и вне его. Мне сказали, что у Хави есть некоторые проблемы с Деку, мы все знаем о финансовых проблемах клуба".
"Они пропускают слишком много голов. В прошлом сезоне их было очень трудно победить. "Барселона" уже не та команда, они не имеют такой уверенности, как раньше. У них столько проблем, и я даже не говорю о Хави, о давлении на него", - добавил Эммануэль.
Сейчас "Барселона" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ и имеет 51 балл. Они отстают от лидера ("Реала") на 10 очков.
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