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Пети: Барселона уже не та команда, они не имеют такой уверенности, как раньше

Испания
Обновлено

Эммануэль рассказал об испанском клубе

Пети: Барселона уже не та команда, они не имеют такой уверенности, как раньше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Барселоны" Эммануэль Пети высказался о каталонском клубе.

"Было столько драк на поле и вне его. Мне сказали, что у Хави есть некоторые проблемы с Деку, мы все знаем о финансовых проблемах клуба".

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"Они пропускают слишком много голов. В прошлом сезоне их было очень трудно победить. "Барселона" уже не та команда, они не имеют такой уверенности, как раньше. У них столько проблем, и я даже не говорю о Хави, о давлении на него", - добавил Эммануэль.

Сейчас "Барселона" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ и имеет 51 балл. Они отстают от лидера ("Реала") на 10 очков.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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mafan (Рівне)
15.02.2024 в 19:51
О, чудово - ще один висер проти Барси. І від кого? Від Петі, котрий прийшов колись у таку ж кризову Барсу 1999-2003. Побігав за гроші ігор так 20 і насрав на клуб. А тепер розказує. Козьол. І ті, хто таке публікують проти Барси на цьому ресурсі - козли.
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Комментарии 2
avatar
mafan (Рівне)
15.02.2024 в 19:51
О, чудово - ще один висер проти Барси. І від кого? Від Петі, котрий прийшов колись у таку ж кризову Барсу 1999-2003. Побігав за гроші ігор так 20 і насрав на клуб. А тепер розказує. Козьол. І ті, хто таке публікують проти Барси на цьому ресурсі - козли.
Ответить
2
3
La Scala (Milano)
15.02.2024 в 22:14
Не від кого, а від Чемпіона Світу, який забивав у фіналі ЧС. Вже не кажучи , що він чемпіон Англії та Європи
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