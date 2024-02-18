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Источник: Вингер Жироны может присоединиться к Атлетику Бильбао

Испания

Но только если Атлетик согласится выплатить компенсацию

Источник: Вингер Жироны может присоединиться к Атлетику Бильбао

AS

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Иван Мартин может присоединиться к "Атлетику Бильбао", сообщает AS.

Как говорится в издании, "Атлетик Бильбао" заинтересовался полузащитником "Вильярреала", выступающим на правах аренды за "Жирону". "Вильярреал" готов отпустить 25-летнего испанца в "Атлетик Бильбао" за значительную денежную компенсацию. Отмечается, что контракт Ивана Мартина с "Жироной" рассчитан до лета 2026 года.

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Напомним, за этот сезон вингер "Жироны" отыграл 23 матча в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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