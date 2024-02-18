Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Вингер Жироны может присоединиться к Атлетику Бильбао
Но только если Атлетик согласится выплатить компенсацию
AS
Иван Мартин может присоединиться к "Атлетику Бильбао", сообщает AS.
Как говорится в издании, "Атлетик Бильбао" заинтересовался полузащитником "Вильярреала", выступающим на правах аренды за "Жирону". "Вильярреал" готов отпустить 25-летнего испанца в "Атлетик Бильбао" за значительную денежную компенсацию. Отмечается, что контракт Ивана Мартина с "Жироной" рассчитан до лета 2026 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, за этот сезон вингер "Жироны" отыграл 23 матча в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Три украинца будут бежать в масс стартах в последний день чемпионата мира-2024
- ВИДЕО. Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян
- Моуриньо - о Роналду: Побеждаешь Леванте 5:0, говоришь ему отдохнуть, а он отвечает: Нет-нет-нет-нет, я могу забить еще!
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн