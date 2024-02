Примера. Атлетик — Жирона 3:2. Цыганков забил, но защита развалилась

"Жирона" не выиграла 4-й из 5 последних матчей. Сказка каталонцев официально завершена.

Тон поединку задал быстрый гол — уже на 2-й минуте Алейш Гарсия грубо обрезался на своей половине и вывел на удар Беренгера, который пальнул что надо.

Пропустив, "Жирона" не выровняла игру. Наоборот! Это хозяева продолжили давить, создавать шансы. Еще до перерыва Иньяки Уильямс мог оформить хет-трик, но не везло. У "Жироны" лучшим на поле был Цыганков — в отличие от Савио, у него хотя бы держался мяч. Довбик? Полный ноль.

3 - @Athletic_en ????⚪️ scored after 1 minute and 28 seconds. This is the third fastest goal conceded by #Girona in @LaLigaEN (41" vs Eibar in December 2017 and 1' 11" vs Rayo Vallecano in December 2022). Cold. pic.twitter.com/wpBIzgtO0R

Неудивительно, что когда на старте второго тайма каталонцы резко поджали, то забил именно Виктор — замкнул прострел Мартина с позиции центрфорварда.

Может быть, в другой вечер Цыганков даже принес бы своим очки, но сегодня слишком много игроков "Жироны" провалились. Савио, Довбик — это хотя бы неопасно для собственных ворот, но вот перфоманс Мигеля Гутьерреса — это что вообще было?

На 56-й минуте воспитанник "Реала" пяткой пасовал возле своей штрафной, обрезался — и Беренгер моментально оформил дубль. Еще через 4 минуты Мигель растерялся после банального лонгбола и позволил Уильямсу пробить со средней — это уже 3:1. А ведь были еще привозы!

2 - #Girona have made two errors leading to goals against @AthleticClub ????⚪️ (Aleix García and Miguel Gutiérrez), as many as in their previous 38 matches in @LaLiga. It's the first time they've made two goal-scoring errors in the same game in the competition. Surprise. pic.twitter.com/wEorqVnNYy