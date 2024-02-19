Примера. Атлетик — Жирона 3:2. Цыганков забил, но защита развалилась

"Жирона" не выиграла 4-й из 5 последних матчей. Сказка каталонцев официально завершена.

Тон поединку задал быстрый гол — уже на 2-й минуте Алейш Гарсия грубо обрезался на своей половине и вывел на удар Беренгера, который пальнул что надо.

Пропустив, "Жирона" не выровняла игру. Наоборот! Это хозяева продолжили давить, создавать шансы. Еще до перерыва Иньяки Уильямс мог оформить хет-трик, но не везло. У "Жироны" лучшим на поле был Цыганков — в отличие от Савио, у него хотя бы держался мяч. Довбик? Полный ноль.

3 - @Athletic_en ????⚪️ scored after 1 minute and 28 seconds. This is the third fastest goal conceded by #Girona in @LaLigaEN (41" vs Eibar in December 2017 and 1' 11" vs Rayo Vallecano in December 2022). Cold. pic.twitter.com/wpBIzgtO0R — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2024

Неудивительно, что когда на старте второго тайма каталонцы резко поджали, то забил именно Виктор — замкнул прострел Мартина с позиции центрфорварда.

Может быть, в другой вечер Цыганков даже принес бы своим очки, но сегодня слишком много игроков "Жироны" провалились. Савио, Довбик — это хотя бы неопасно для собственных ворот, но вот перфоманс Мигеля Гутьерреса — это что вообще было?

На 56-й минуте воспитанник "Реала" пяткой пасовал возле своей штрафной, обрезался — и Беренгер моментально оформил дубль. Еще через 4 минуты Мигель растерялся после банального лонгбола и позволил Уильямсу пробить со средней — это уже 3:1. А ведь были еще привозы!

2 - #Girona have made two errors leading to goals against @AthleticClub ????⚪️ (Aleix García and Miguel Gutiérrez), as many as in their previous 38 matches in @LaLiga. It's the first time they've made two goal-scoring errors in the same game in the competition. Surprise. pic.twitter.com/wEorqVnNYy — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2024

Алейш Гарсия чуть реабилитировался за свой ляп на старте, выполнив гениальный навес на Эрика со штрафного, но большего "Жирона" сегодня не добилась. Отвратительная оборона победила все еще симпатичную атаку.

В таблице каталонцы за счет старых запасов еще вторые с 56 очками. У "Реала" - 62, у "Барсы" - 54, у "Атлетико" - 51, у Бильбао — 49. Именно эта пятерка и поведет борьбу за зону ЛЧ в весенней части сезона.

25-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Жирона" - 3:2

Голы: Беренгер, 2, 56, Уильямс, 60 — Цыганков, 49, Эрик Гарсия, 74

"Атлетик": Симон — Лекуэ (де Маркос, 31), Вивиан, Йерай (Паредес, 86), Берчиче — де Галларета, Прадос (Весга, 86) — Уильямс, Унаи Гомес (Сансет, 74), Беренгер — Гурусета (Нико Уильямс, 74)

"Жирона": Гассанига — Арнау (Валери, 74), Эрик Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес — Эррера (Солис, 89), Алейш Гарсия — Цыганков (Стуани, 89), Мартин (Порту, 74), Савио — Довбик

Предупреждение: Лекуэ, 25