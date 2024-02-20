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Гюндоган отреагировал на слухи о приходе Флика в Барселону

Испания

У Илкая уже был опыт работы с этим тренером

Гюндоган отреагировал на слухи о приходе Флика в Барселону

DFB

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Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган высказался относительно потенциального назначения Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера каталонского клуба.

"Это не моя сфера, но я могу сказать, что Ханси Флик - это не только великий человек, но и великий тренер. Он прибыл в сборную в очень сложной ситуации, но он всегда был честен, и я его очень уважал", - приводит слова хавбека журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Гюндоган играл под руководством Флика в составе национальной сборной Германии. 58-летний специалист находился у руля "Бундестим" с 2021 по 2023 год.

Помимо "Барселоны", интерес к Флику так же проявляет его бывший клуб - мюнхенская "Бавария".

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Барселона Илкай Гюндоган Ханси Флик
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Опубликовал: Александр Бураков
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