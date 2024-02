Гюндоган отреагировал на слухи о приходе Флика в Барселону

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган высказался относительно потенциального назначения Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера каталонского клуба.

Напомним, Гюндоган играл под руководством Флика в составе национальной сборной Германии. 58-летний специалист находился у руля "Бундестим" с 2021 по 2023 год.

Помимо "Барселоны", интерес к Флику так же проявляет его бывший клуб - мюнхенская "Бавария".

???????? Gündogan on Hansi Flick rumours for Barça job: “It’s not my area but all I can say is that Hansi Flick is not only a great person but also a great coach”.



“He arrived in the national team in a very difficult situation, but he was always honest and I respected him a lot”. pic.twitter.com/QbZzt1TqSm