Гюндоган отреагировал на слухи о приходе Флика в Барселону

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган высказался относительно потенциального назначения Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера каталонского клуба.

"Это не моя сфера, но я могу сказать, что Ханси Флик - это не только великий человек, но и великий тренер. Он прибыл в сборную в очень сложной ситуации, но он всегда был честен, и я его очень уважал", - приводит слова хавбека журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Гюндоган играл под руководством Флика в составе национальной сборной Германии. 58-летний специалист находился у руля "Бундестим" с 2021 по 2023 год.

Помимо "Барселоны", интерес к Флику так же проявляет его бывший клуб - мюнхенская "Бавария".