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Гюндоган отреагировал на слухи о приходе Флика в Барселону
У Илкая уже был опыт работы с этим тренером
DFB
Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган высказался относительно потенциального назначения Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера каталонского клуба.
"Это не моя сфера, но я могу сказать, что Ханси Флик - это не только великий человек, но и великий тренер. Он прибыл в сборную в очень сложной ситуации, но он всегда был честен, и я его очень уважал", - приводит слова хавбека журналист Фабрицио Романо.
Напомним, Гюндоган играл под руководством Флика в составе национальной сборной Германии. 58-летний специалист находился у руля "Бундестим" с 2021 по 2023 год.
Помимо "Барселоны", интерес к Флику так же проявляет его бывший клуб - мюнхенская "Бавария".
???????? Gündogan on Hansi Flick rumours for Barça job: “It’s not my area but all I can say is that Hansi Flick is not only a great person but also a great coach”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2024
“He arrived in the national team in a very difficult situation, but he was always honest and I respected him a lot”. pic.twitter.com/QbZzt1TqSm
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