Лука Модрич планирует принять участие на чемпионате мира-2026

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич готов покинуть клуб после окончания нынешнего сезона, однако не намерен полностью завершать игровую карьеру.

Как сообщает Cadena SER, хорватский хавбек собирается выступать на профессиональном уровне ещё как минимум два года. Более того, в планы игрока также входит сыграть за сборную Хорватию на чемпионате мира в 2026 году, который пройдёт в Мексике, Канаде и США.

Ранее сообщалось о том, что наставник "сливочных" Карло Анчелотти предложил Модричу присоединиться к своему тренерскому штабу после завершения сезона.

Действующий контракт 38-летнего футболиста с "Реалом" истекает 30 июня 2024 года.